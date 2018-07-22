Владельцы собак неправильно ведут себя после приближения к животным – Эксперты

Нельзя сразу наклоняться над домашними любимцами, или приближаться к ним со стороны головы, пытаясь потом погладить собаку. Эти способы вызывают у особей невольную агрессию, так что лучше приближаться к ним сбоку. Тогда животное имеет право выбора и решает, как ему поступить в данном случае.Затем нужно просто протянуть к питомцу руку, не дотрагиваясь до тела, если он оказался рядом. Такие правила распространяются на новых собак, которые не привыкли к своим хозяевам, или их собратьям на улице.