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Ученые: Рак молочной железы связан с грязным воздухом городов

Канадские ученые проанализировали данные 90000 женщин, имеющих такой недуг. Они доказали, что рак молочной железы связан с грязным воздухом городов.

Одна 27-летняя особа была напугана, заметив уплотнение в груди, а дальше эксперты выяснили, что она жила в Виндзоре. Сейчас пациентка восстанавливает свое здоровье после операции и химиотерапии, так что крошечные частицы опасных соединений могут вызвать воспалительные процессы или уплотнить бюст, провоцируя развитие онкологии.

Ученые: Рак молочной железы связан с грязным воздухом городов


Ученые рекомендуют данной категории лиц избавляться от пыли в помещениях, а также реже открывать окна и пользоваться кондиционерами, имеющими качественные фильтры. Статистика ВОЗ показала, что 7 миллионов человек ежегодно умирают от загрязненного воздуха и его негативных последствий для организма.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00
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