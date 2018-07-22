Ученые: Рак молочной железы связан с грязным воздухом городов

Одна 27-летняя особа была напугана, заметив уплотнение в груди, а дальше эксперты выяснили, что она жила в Виндзоре. Сейчас пациентка восстанавливает свое здоровье после операции и химиотерапии, так что крошечные частицы опасных соединений могут вызвать воспалительные процессы или уплотнить бюст, провоцируя развитие онкологии.Ученые рекомендуют данной категории лиц избавляться от пыли в помещениях, а также реже открывать окна и пользоваться кондиционерами, имеющими качественные фильтры. Статистика ВОЗ показала, что 7 миллионов человек ежегодно умирают от загрязненного воздуха и его негативных последствий для организма.