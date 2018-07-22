Ученые: Тихоходка является единственным бессмертным животным на Земле

Мелкие беспозвоночные живут в жерлах вулканов и морских глубинах, что также относится к сероводородным источникам и антарктическим льдам. Эксперты нашли этот вид 300 лет назад, назвав его выходцами из ада, потому что тихоходок невозможно убить.Пока есть версия, что животные были на нашей планете во время формирования, являясь ее настоящими хозяевами. Исследователи считают их внеземными формами жизни, которые обладают разумом и не столь примитивны, как считалось раньше.