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Ученые: Тихоходка является единственным бессмертным животным на Земле

Ученые после изучения тихоходки сделали выводы, что она является единственным бессмертным животным на Земле. Особи могут жить в любой среде и возрождаться даже через много лет.

Мелкие беспозвоночные живут в жерлах вулканов и морских глубинах, что также относится к сероводородным источникам и антарктическим льдам. Эксперты нашли этот вид 300 лет назад, назвав его выходцами из ада, потому что тихоходок невозможно убить.

Ученые: Тихоходка является единственным бессмертным животным на Земле


Пока есть версия, что животные были на нашей планете во время формирования, являясь ее настоящими хозяевами. Исследователи считают их внеземными формами жизни, которые обладают разумом и не столь примитивны, как считалось раньше.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:45
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