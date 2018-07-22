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Британец из Лидса запечатлел на камеру огромный НЛО над домом

В сетях появились фото, опубликованные жителем Лидса. Британец запечатлел на камеру огромный НЛО над домом, а также был поражен невиданным зрелищем.

Мужчина в возрасте 53 лет сообщил исследователям, что заметил яркий объект вечером, но сразу обратил внимание на его странное движение в небе. Казалось, что НЛО находится под контролем незримого собрата, потому что он часто менял свою скорость и зависал в воздухе, чтобы рассмотреть окрестности.

Британец из Лидса запечатлел на камеру огромный НЛО над домом


Эксперты заинтересовались сообщением свидетеля события, потому что раньше этот уголок стран часто посещали внеземные гости, но потом они решили прекратить свою активность. Пользователи тоже не сомневаются, что эти существа прибыли в город для своих целей.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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