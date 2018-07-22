Британец из Лидса запечатлел на камеру огромный НЛО над домом

Мужчина в возрасте 53 лет сообщил исследователям, что заметил яркий объект вечером, но сразу обратил внимание на его странное движение в небе. Казалось, что НЛО находится под контролем незримого собрата, потому что он часто менял свою скорость и зависал в воздухе, чтобы рассмотреть окрестности.Эксперты заинтересовались сообщением свидетеля события, потому что раньше этот уголок стран часто посещали внеземные гости, но потом они решили прекратить свою активность. Пользователи тоже не сомневаются, что эти существа прибыли в город для своих целей.