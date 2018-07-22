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Мухи-вампиры после своей атаки заразили пожилую британку опасной инфекцией – Ученые

Ученые выяснили, что мухи-вампиры после своей атаки заразили пожилую британку опасной инфекцией. Они обеспокоены большой численностью насекомых в стране, а также пытаются разработать новые лекарства от чумы.

После укусов женщина почувствовала сильную слабость, а дальше стала задыхаться от нехватки воздуха. Сильные отеки конечностей не давали ей возможности даже снять кольцо, после чего жертва особей стала терять вес и находилась в бессознательном состоянии.

Мухи-вампиры после своей атаки заразили пожилую британку опасной инфекцией – Ученые


Медики после госпитализации назначили пациентке курс лечения, отметив, что мухи-вампиры опасны для жизни людей. Они могут быть переносчиками начальной стадии страшного недуга, занеся инфекцию внутрь организма человека. Пока медикаменты не всегда могут снять негативные симптомы, так что нужно принимать срочные меры.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:15
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