Мухи-вампиры после своей атаки заразили пожилую британку опасной инфекцией – Ученые

После укусов женщина почувствовала сильную слабость, а дальше стала задыхаться от нехватки воздуха. Сильные отеки конечностей не давали ей возможности даже снять кольцо, после чего жертва особей стала терять вес и находилась в бессознательном состоянии.Медики после госпитализации назначили пациентке курс лечения, отметив, что мухи-вампиры опасны для жизни людей. Они могут быть переносчиками начальной стадии страшного недуга, занеся инфекцию внутрь организма человека. Пока медикаменты не всегда могут снять негативные симптомы, так что нужно принимать срочные меры.