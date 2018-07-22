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Пожарный из Бруклина может видеть призраков и пришельцев

Американские журналисты во время беседы с пожарным из Бруклина узнали, что он может видеть призраков и пришельцев. Мужчина не боится сталкиваться с такими существами, часто появляющимися в его части.

Эндрю Радзевич в возрасте 38 лет также часто наблюдает за НЛО, которые имеют форму светящихся шаров, когда они проносятся на большой скорости к побережью. Американец упомянул об ангелах, замеченных им во время работы, описав их внешний вид.

Пожарный из Бруклина может видеть призраков и пришельцев


Пожарный даже озвучил свою встречу с Авраамом Линкольном. Фантом главы страны был в зеленой военной форме и держал в руках флаг, после чего медленно стал растворяться в воздухе.
 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00
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