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В Индии камера наблюдения зафиксировала растворяющихся в воздухе прохожих

Пользователи сетей были поражены после просмотра видео, сделанного камерой наблюдения в Индии. Она зафиксировала растворяющихся в воздухе прохожих, которые днем шли по улице города.

В Индии камера наблюдения зафиксировала растворяющихся в воздухе прохожих


В сюжете видно, что за идущей впереди женщиной следует молодой человек, желающий обогнать эту особу, а впереди видна фигура взрослого мужчины. Он сделал шаг в сторону людей, и группа просто исчезла перед глазами шокированных горожан.



Многие юзеры считают, что это был призрак, похищающий свои жертвы, чтобы забрать их в другой мир. Также были озвучены версии о пришельцах, выполнивших свою миссию, а скептики не смогли привести убедительные аргументы, озвучив свое мнение по такому поводу.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:45
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