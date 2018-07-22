В Индии камера наблюдения зафиксировала растворяющихся в воздухе прохожих

В сюжете видно, что за идущей впереди женщиной следует молодой человек, желающий обогнать эту особу, а впереди видна фигура взрослого мужчины. Он сделал шаг в сторону людей, и группа просто исчезла перед глазами шокированных горожан.Многие юзеры считают, что это был призрак, похищающий свои жертвы, чтобы забрать их в другой мир. Также были озвучены версии о пришельцах, выполнивших свою миссию, а скептики не смогли привести убедительные аргументы, озвучив свое мнение по такому поводу.