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Сын Сергея Шнурова покоряет Instagram

Сын Сергея Шнурова стремительно покоряет Instagram. Поклонники не могут налюбоваться наследником музыканта, отмечая, что сын затмил отца.

Сын Сергея Шнурова покоряет Instagram


Сергей Шнуров умеет сосредоточить внимание поклонников на своём творчестве, он грамотно уводит фанатов от своей личной жизни. О личной жизни музыканта становится известно, только в том случае, если артист сам решит поделиться. Именно поэтому мало кто знает, что у Сергея Шнурова есть взрослые дети - дочь и сын. Однако о сыне теперь будет известно намного больше, потому что его страница в Instagram становится популярной.

Сына Сергея Шнурова зовут Аполлон, он является молодым художником с ярким вкусом. Все его работы наполнены интеллигентностью. В конце июля Аполлон представит свои фотографии в галерее «Свиное рыло». По мнению пользователей, молодого мастера ожидает успех, а те, кто ничего не смыслит в искусстве, обсуждают внешность Аполлона. Мнения о том, похож ли сын на своего отца, разделились примерно 50 на 50. А вот в том, что сын в скором времени станет не менее популярный, чем отец, практически никто не сомневается.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:30
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