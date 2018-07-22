Сын Сергея Шнурова покоряет Instagram

Сергей Шнуров умеет сосредоточить внимание поклонников на своём творчестве, он грамотно уводит фанатов от своей личной жизни. О личной жизни музыканта становится известно, только в том случае, если артист сам решит поделиться. Именно поэтому мало кто знает, что у Сергея Шнурова есть взрослые дети - дочь и сын. Однако о сыне теперь будет известно намного больше, потому что его страница в Instagram становится популярной.Сына Сергея Шнурова зовут Аполлон, он является молодым художником с ярким вкусом. Все его работы наполнены интеллигентностью. В конце июля Аполлон представит свои фотографии в галерее «Свиное рыло». По мнению пользователей, молодого мастера ожидает успех, а те, кто ничего не смыслит в искусстве, обсуждают внешность Аполлона. Мнения о том, похож ли сын на своего отца, разделились примерно 50 на 50. А вот в том, что сын в скором времени станет не менее популярный, чем отец, практически никто не сомневается.