Полиция Великобритании задержала яхту с 1,6 т кокаина

Крупная партия наркотиков была задержана полицией Великобритании, сотрудники которой решили проверить подозрительную яхту. Двое граждан Нидерландов направляли судно вдоль побережья графства Корнуолл, когда вместе с грузом были аретованы во время полицейского рейда.На борту яхты был обнаружен кокаин в количестве 1,6 тонны, сообщает новостное агентство Euronews.С официальным заявлением по поводу этого происшествия выступил руководитель отдела расследований национального агентства по борьбе с преступностью Эндрю Куин. Он почеркнул, что задержанная партия наркотиков стала крупнейшей в Великобритании за последние годы.Наркоторговля остается одним из самых прибыльных преступных бизнесов, в связи с чем подобные задержания проводятся достаточно регулярно.Так, в мае американские пограничники задержали судно с грузом кокаина весом 6 тонн, а еще месяцем раньше у мексиканских берегов в руки правоохранителей попали 900 кг этого наркотика.