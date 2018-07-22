АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые признали реальное существование порталов в иные измерения после нахождения их на нашей планете
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Полиция Великобритании задержала яхту с 1,6 т кокаина

Крупная партия наркотиков была задержана полицией Великобритании, сотрудники которой решили проверить подозрительную яхту. Двое граждан Нидерландов направляли судно вдоль побережья графства Корнуолл, когда вместе с грузом были аретованы во время полицейского рейда.

Полиция Великобритании задержала яхту с 1,6 т кокаина

На борту яхты был обнаружен кокаин в количестве 1,6 тонны, сообщает новостное агентство Euronews.

С официальным заявлением по поводу этого происшествия выступил руководитель отдела расследований национального агентства по борьбе с преступностью Эндрю Куин. Он почеркнул, что задержанная партия наркотиков стала крупнейшей в Великобритании за последние годы.

Наркоторговля остается одним из самых прибыльных преступных бизнесов, в связи с чем подобные задержания проводятся достаточно регулярно.

Так, в мае американские пограничники задержали судно с грузом кокаина весом 6 тонн, а еще месяцем раньше у мексиканских берегов в руки правоохранителей попали 900 кг этого наркотика.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 15:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пожарный из Бруклина может видеть призраков и
В Индии камера наблюдения зафиксировала
Сын Сергея Шнурова покоряет Instagram
Полиция Великобритании задержала яхту с 1,6 т
Сирийские власти сообщают о бойне, учиненной
Призрак из бразильского Центра всестороннего
Камеры МКС зафиксировали флотилию белых НЛО во
В Австралии женщина ослепла, решив накраситься
Анастасия Волочкова удивила поклонников фото с
Поклонники были шокированы постаревшим внешним
Певица Пелагея и ее супруг Иван Телегин восхитили
Поклонники раскритиковали Екатерину Шпицу из-за
Мария Кожевникова негативно относится к
Певица Валерия опровергла слухи о вмешательстве в
Политика стала причиной ухода Верки Сердючки с
Народные средства влияют на повышение уровня
Сэм Асгари рассказал журналистам о своих
Архивное фото Юлии Меньшовой в бикини порадовало
Том Круз оказался в неприятной ситуации на
В бразильских джунглях ученые нашли последнего
Британские охотники за призраками смогли
Екатерина Варнава поделилась секретом похудения
Яна Рудковская носит слитные купальники из-за
Семейная пара американцев во время прогулки по
Компьютерная томография может спровоцировать
«Рабовладелицу» Ольгу Бузову упрекнули в расизме
Лариса Долина покорила Юрмалу естественной
Пластический хирург вынес вердикт постаревшей
Инженеры MIT разработали состав изменяющегося под
Свойства «умного» пластыря позволяют точно
Просмотреть все новости