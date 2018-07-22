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Призрак из бразильского Центра всестороннего ухода за детьми был зафиксирован на видео

Пользователи сетей увидели видео, опубликованное свидетелями события из бразильского Центра всестороннего ухода за детьми. Они зафиксировали на камеру живущего тут призрака, после чего люди стали активно обсуждать сюжет.

Призрак из бразильского Центра всестороннего ухода за детьми был зафиксирован на видео


Мужчины шли по коридору и заметили странные звуки внутри шкафа, после чего дверь начала открываться под воздействием незримой силы. Они проверили это место, но ничего не нашли, после чего решили осмотреть здание. Фантом решил не позировать перед людьми, продолжая пугать их своими выходками.



Сначала многие юзеры думали, что запись была сделана в морге, но потом узнали об учреждении, куда прибыли сотрудники органов. Они не сомневаются в существовании привидения, потому что страна имеет много культур и религиозных направлений.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:45
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