Камеры МКС зафиксировали флотилию белых НЛО во время полета

В сюжете внеземные корабли проносятся на большой скорости мимо станции. Эксперт считает, что пришельцы решили приблизиться к ней на максимальное расстояние, чтобы потом наблюдать за деятельностью астронавтов.Пользователи были согласны с мнением уфолога, потому что тоже считают, что МКС стала местом тайных встреч властей разных стран с гуманоидами. Ученые пока не комментируют ситуацию с новыми визитами НЛО, а скептики решили воздержаться от своих выводов по такому поводу.