АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые признали реальное существование порталов в иные измерения после нахождения их на нашей планете
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Камеры МКС зафиксировали флотилию белых НЛО во время полета

Исследователь Скотт Уорринг ознакомился с новыми материалами, полученными сотрудниками MUFON. Камеры МКС зафиксировали флотилию белых НЛО во время полета, после чего ролик появился в сетях.

Камеры МКС зафиксировали флотилию белых НЛО во время полета


В сюжете внеземные корабли проносятся на большой скорости мимо станции. Эксперт считает, что пришельцы решили приблизиться к ней на максимальное расстояние, чтобы потом наблюдать за деятельностью астронавтов.



Пользователи были согласны с мнением уфолога, потому что тоже считают, что МКС стала местом тайных встреч властей разных стран с гуманоидами. Ученые пока не комментируют ситуацию с новыми визитами НЛО, а скептики решили воздержаться от своих выводов по такому поводу.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Камеры МКС зафиксировали флотилию белых НЛО во
В Австралии женщина ослепла, решив накраситься
Анастасия Волочкова удивила поклонников фото с
Поклонники были шокированы постаревшим внешним
Певица Пелагея и ее супруг Иван Телегин восхитили
Поклонники раскритиковали Екатерину Шпицу из-за
Мария Кожевникова негативно относится к
Певица Валерия опровергла слухи о вмешательстве в
Политика стала причиной ухода Верки Сердючки с
Народные средства влияют на повышение уровня
Сэм Асгари рассказал журналистам о своих
Архивное фото Юлии Меньшовой в бикини порадовало
Том Круз оказался в неприятной ситуации на
В бразильских джунглях ученые нашли последнего
Британские охотники за призраками смогли
Екатерина Варнава поделилась секретом похудения
Яна Рудковская носит слитные купальники из-за
Семейная пара американцев во время прогулки по
Компьютерная томография может спровоцировать
«Рабовладелицу» Ольгу Бузову упрекнули в расизме
Лариса Долина покорила Юрмалу естественной
Пластический хирург вынес вердикт постаревшей
Инженеры MIT разработали состав изменяющегося под
Свойства «умного» пластыря позволяют точно
Ученые: Племя гавайских карликов-менехунов
Ученые: Античный свиток из Базеля оказался
Новая ОС Fuchsia может заменить Android от Google
"Монгольский транс": Хейтеры высмеяли Ольгу
«Две Бузовы поместятся!»: Хейтеры раскритиковали
Астронавты из разных стран во время полетов
Просмотреть все новости