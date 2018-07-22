Сирийские власти сообщают о бойне, учиненной коалицией США

Несколько десятков семей намеревались покинуть Аль-Сусу, чтобы спастись от боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России). Это поселение регулярно становится объектом для авиаударов американской коалиции, но, кроме этого, местное население страдает от агрессии исламистов.Источники сирийских СМИ говорят о многочисленных жертвах и большом количестве раненых, включая женщин и детей.Неделей ранее официальный представитель коалиции США неопределенно заявил, что «возможно, по Сирии был нанесен авиаудар». Но тут же оправдался отсутствием необходимой информации.Накануне стало известно, что российскими и сирийскими военными в Латакии готовится операция, которая должна стать ответным ударом за нападение на российскую базу в Хмеймим, случившееся 16 июля.