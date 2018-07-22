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Сирийские власти сообщают о бойне, учиненной коалицией США

Военные самолеты коалиции, возглавляемой США, нанесли удар по мирным жителям, которые пытались покинуть город Аль-Суса (местность Аль-Букамала, провинция Дейр-эз-Зор). О бойне, жертвами которой стали беженцы, сообщает сирийское издание SANA.

Сирийские власти сообщают о бойне, учиненной коалицией США


Несколько десятков семей намеревались покинуть Аль-Сусу, чтобы спастись от боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России). Это поселение регулярно становится объектом для авиаударов американской коалиции, но, кроме этого, местное население страдает от агрессии исламистов.

Источники сирийских СМИ говорят о многочисленных жертвах и большом количестве раненых, включая женщин и детей.

Неделей ранее официальный представитель коалиции США неопределенно заявил, что «возможно, по Сирии был нанесен авиаудар». Но тут же оправдался отсутствием необходимой информации.

Накануне стало известно, что российскими и сирийскими военными в Латакии готовится операция, которая должна стать ответным ударом за нападение на российскую базу в Хмеймим, случившееся 16 июля.
 
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В мире / Главные новости
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 15:00
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