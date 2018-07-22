В Австралии женщина ослепла, решив накраситься просроченной тушью

Несколько месяцев назад пенсионерка Ширли Поттер перед прогулкой с дочерьми нанесла на ресницы тушь. На следующий день ее супруг выразил беспокойство, что глаза у женщины воспалились и пробрели красный оттенок.После этого пострадавшая почувствовала сильное жжение в обоих глазных яблоках. И это при том, что ее левый глаз от рождения ничего не видел.Испытывая сильный дискомфорт, она долго терпела, прежде чем обратиться к врачу. Когда же она попала на прием офтальмолога, то узнала, что из-за просроченной туши для ресниц она подхватила глазную инфекцию.На настоящее время она практически ослепла, поскольку ни одно лечение не дало положительного результата.Срок годности обычной туши не превышает 6 месяцев, напоминают эксперты.