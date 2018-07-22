В Австралии женщина ослепла, решив накраситься просроченной тушью
Пожилая жительница Аделаиды (Австралия) решила накраситься старой тушью, после чего потеряла зрение. Как уточняет издание Independent, косметика была просрочена на 20 лет.
Несколько месяцев назад пенсионерка Ширли Поттер перед прогулкой с дочерьми нанесла на ресницы тушь. На следующий день ее супруг выразил беспокойство, что глаза у женщины воспалились и пробрели красный оттенок.
После этого пострадавшая почувствовала сильное жжение в обоих глазных яблоках. И это при том, что ее левый глаз от рождения ничего не видел.
Испытывая сильный дискомфорт, она долго терпела, прежде чем обратиться к врачу. Когда же она попала на прием офтальмолога, то узнала, что из-за просроченной туши для ресниц она подхватила глазную инфекцию.
На настоящее время она практически ослепла, поскольку ни одно лечение не дало положительного результата.
Срок годности обычной туши не превышает 6 месяцев, напоминают эксперты.