АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые признали реальное существование порталов в иные измерения после нахождения их на нашей планете
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

В Австралии женщина ослепла, решив накраситься просроченной тушью

Пожилая жительница Аделаиды (Австралия) решила накраситься старой тушью, после чего потеряла зрение. Как уточняет издание Independent, косметика была просрочена на 20 лет.

В Австралии женщина ослепла, решив накраситься просроченной тушью

Несколько месяцев назад пенсионерка Ширли Поттер перед прогулкой с дочерьми нанесла на ресницы тушь. На следующий день ее супруг выразил беспокойство, что глаза у женщины воспалились и пробрели красный оттенок.

После этого пострадавшая почувствовала сильное жжение в обоих глазных яблоках. И это при том, что ее левый глаз от рождения ничего не видел.

Испытывая сильный дискомфорт, она долго терпела, прежде чем обратиться к врачу. Когда же она попала на прием офтальмолога, то узнала, что из-за просроченной туши для ресниц она подхватила глазную инфекцию.

На настоящее время она практически ослепла, поскольку ни одно лечение не дало положительного результата.

Срок годности обычной туши не превышает 6 месяцев, напоминают эксперты.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 14:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Камеры МКС зафиксировали флотилию белых НЛО во
В Австралии женщина ослепла, решив накраситься
Анастасия Волочкова удивила поклонников фото с
Поклонники были шокированы постаревшим внешним
Певица Пелагея и ее супруг Иван Телегин восхитили
Поклонники раскритиковали Екатерину Шпицу из-за
Мария Кожевникова негативно относится к
Певица Валерия опровергла слухи о вмешательстве в
Политика стала причиной ухода Верки Сердючки с
Народные средства влияют на повышение уровня
Сэм Асгари рассказал журналистам о своих
Архивное фото Юлии Меньшовой в бикини порадовало
Том Круз оказался в неприятной ситуации на
В бразильских джунглях ученые нашли последнего
Британские охотники за призраками смогли
Екатерина Варнава поделилась секретом похудения
Яна Рудковская носит слитные купальники из-за
Семейная пара американцев во время прогулки по
Компьютерная томография может спровоцировать
«Рабовладелицу» Ольгу Бузову упрекнули в расизме
Лариса Долина покорила Юрмалу естественной
Пластический хирург вынес вердикт постаревшей
Инженеры MIT разработали состав изменяющегося под
Свойства «умного» пластыря позволяют точно
Ученые: Племя гавайских карликов-менехунов
Ученые: Античный свиток из Базеля оказался
Новая ОС Fuchsia может заменить Android от Google
"Монгольский транс": Хейтеры высмеяли Ольгу
«Две Бузовы поместятся!»: Хейтеры раскритиковали
Астронавты из разных стран во время полетов
Просмотреть все новости