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Поклонники были шокированы постаревшим внешним видом Лаймы Вайкуле на фото в Instagram

Александр Ревва во время фестиваля “Рандеву” сделал фото вместе с певицей, опубликовав его в Instagram. Поклонники были шокированы постаревшим внешним видом Лаймы Вайкуле, написав свое мнение по такому поводу в комментариях.

Звезда положила руки на плечи коллеги и позировала перед камерой в полупрозрачной блузке, украсив прическу косой. Подписчики сразу обратили внимание, что исполнительница в реальности не выглядит обворожительной особой, которая запомнилась зрителям. Многие люди назвали ее бабушкой, а также стали говорить о поплывшей пластике, испортившей лицо Лаймы Вайкуле.

Поклонники были шокированы постаревшим внешним видом Лаймы Вайкуле на фото в Instagram


Пользователи сетей тоже были разочарованы сюжетом, отметив, что такая прическа только сделала артистку старше. Они даже сравнили ее с Аллой Пугачевой, намекнув об уходе со сцены.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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