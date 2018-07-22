Поклонники были шокированы постаревшим внешним видом Лаймы Вайкуле на фото в Instagram

Звезда положила руки на плечи коллеги и позировала перед камерой в полупрозрачной блузке, украсив прическу косой. Подписчики сразу обратили внимание, что исполнительница в реальности не выглядит обворожительной особой, которая запомнилась зрителям. Многие люди назвали ее бабушкой, а также стали говорить о поплывшей пластике, испортившей лицо Лаймы Вайкуле.Пользователи сетей тоже были разочарованы сюжетом, отметив, что такая прическа только сделала артистку старше. Они даже сравнили ее с Аллой Пугачевой, намекнув об уходе со сцены.