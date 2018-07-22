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Певица Пелагея и ее супруг Иван Телегин восхитили поклонников своими счастливыми лицами

После выхода звездной пары в свет, поклонники стали внимательно рассматривать фото в сетях. Они были восхищены счастливыми лицами певицы Пелагеи и ее супруга Ивана Телегина, после чего сравнили их с молодоженами.

Они редко появляются вместе на мероприятиях, предпочитая не афишировать свою личную жизнь. Также подписчики прекрасно помнят скандальное поведение спортсмена, вызвавшее много разговоров в обществе. Сейчас между близкими людьми царит полная идиллия, а недоброжелатели признали свое поражение, глядя на нежный взгляд Ивана Телегина и певицы Пелагеи.

Певица Пелагея и ее супруг Иван Телегин восхитили поклонников своими счастливыми лицами


Фанаты стали писать позитивные комментарии, радуясь, что их кумиры любят друг друга. Людям было приятно смотреть на искренние чувства знаменитостей, не стесняющихся показывать их публике.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:15
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