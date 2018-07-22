Яна Рудковская носит слитные купальники из-за недовольства своей фигурой
Поклонники звезды были восхищены после просмотра фото в Instagram, где она позировала на фоне моря. Яна Рудковская призналась, что носит слитные купальники из-за недовольства свое фигурой, вызвав бурную реакцию со стороны людей.
Подписчики были поражены идеальными формами тела продюсера, после чего стали просить ее носить открытые пляжные наряды. Знаменитость трепетно относится к малейшим изъянам своего тела, считая, что ее живот еще далек от совершенства. После такого откровения многие фанаты назвали Яну Рудковскую кокеткой, отметив, что о таких формах могут мечтать многие женщины.
Пользователи сетей тоже считают, что ведущая не должна скрывать свои достоинства, вот только были немного удивлены длиной ног. Некоторые лица стали говорить о фотошопе или неудачном ракурсе, сделанном во время съемок.
Подписчики были поражены идеальными формами тела продюсера, после чего стали просить ее носить открытые пляжные наряды. Знаменитость трепетно относится к малейшим изъянам своего тела, считая, что ее живот еще далек от совершенства. После такого откровения многие фанаты назвали Яну Рудковскую кокеткой, отметив, что о таких формах могут мечтать многие женщины.
Пользователи сетей тоже считают, что ведущая не должна скрывать свои достоинства, вот только были немного удивлены длиной ног. Некоторые лица стали говорить о фотошопе или неудачном ракурсе, сделанном во время съемок.