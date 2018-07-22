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Поклонники раскритиковали Екатерину Шпицу из-за лишних деталей в образе пионерки на вечеринке

Актриса решила посетить вечеринку, опубликовав новое фото в Instagram. Поклонники раскритиковали Екатерину Шпицу из-за лишних деталей в образе пионерки.

Светское мероприятие было посвящено эпохе СССР, так что звезда решила выбрать для себя такой наряд с галстуком на шее, а также держала в руках барабан. Подписчики сразу обратили внимание, что школьница из знакомого времени стоит в солнцезащитных очках и сережках, которые никогда не надевали ребята во время учебы.

Поклонники раскритиковали Екатерину Шпицу из-за лишних деталей в образе пионерки на вечеринке


Пользователи сетей тоже были недовольны лишними аксессуарами в сюжете Екатерины Шпицы, которая также имела яркий макияж. Некоторые лица попросили артистку выучить историю, чтобы лучше разбираться в жизни новых героев.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
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