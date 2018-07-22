АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые признали реальное существование порталов в иные измерения после нахождения их на нашей планете
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Мария Кожевникова негативно относится к пенсионной реформе

Звезды тоже активно обсуждают новые события, связанные с пенсионной реформой. Мария Кожевникова негативно относится к такой инициативе властей, назвав ее “добровольным рабством”.

Она поделилась своими мыслями в Instagram, упомянув о ЧМ. Тогда люди не могли осознать все негативные стороны проекта, но невозможно спокойно говорить о повышении возраста для выхода на пенсию. В других странах тоже есть такие законы, вот только там иная продолжительность жизни.

Мария Кожевникова негативно относится к пенсионной реформе


Мария Кожевникова разочарована действиями депутатов и молчанием главы страны, а подписчики сразу поблагодарили актрису за актуальный вопрос, о котором предпочитают молчать ее коллеги. Многие люди отметили, что 40-летние россияне уже не могут устроиться на работу, а после 50 лет у многих особ возникают проблемы со здоровьем.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Пелагея и ее супруг Иван Телегин восхитили
Поклонники раскритиковали Екатерину Шпицу из-за
Мария Кожевникова негативно относится к
Певица Валерия опровергла слухи о вмешательстве в
Политика стала причиной ухода Верки Сердючки с
Народные средства влияют на повышение уровня
Сэм Асгари рассказал журналистам о своих
Архивное фото Юлии Меньшовой в бикини порадовало
Том Круз оказался в неприятной ситуации на
В бразильских джунглях ученые нашли последнего
Британские охотники за призраками смогли
Екатерина Варнава поделилась секретом похудения
Яна Рудковская носит слитные купальники из-за
Семейная пара американцев во время прогулки по
Компьютерная томография может спровоцировать
«Рабовладелицу» Ольгу Бузову упрекнули в расизме
Лариса Долина покорила Юрмалу естественной
Пластический хирург вынес вердикт постаревшей
Инженеры MIT разработали состав изменяющегося под
Свойства «умного» пластыря позволяют точно
Ученые: Племя гавайских карликов-менехунов
Ученые: Античный свиток из Базеля оказался
Новая ОС Fuchsia может заменить Android от Google
"Монгольский транс": Хейтеры высмеяли Ольгу
«Две Бузовы поместятся!»: Хейтеры раскритиковали
Астронавты из разных стран во время полетов
Ученые признали реальное существование порталов в
Kensington представила функциональную док-станцию
Сергей Лазарев удивил поклонников сценическим
Компания Sharp выпустила два средних смартфона
Просмотреть все новости