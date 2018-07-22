Певица Валерия опровергла слухи о вмешательстве в карьеру своего наследника Артемия

Исполнительница подчеркнула, что молодой человек добился успеха благодаря личным заслугам, а не помощи родителей. Валерия не имеет отношения к студии, но гордится успехами сына, получившего хорошее образование. Подписчики назвали Артемия серьезным человеком, который может показать свои способности в реальной жизни.Пользователи сетей тоже написали много позитивных сообщений в адрес звезды, вырастившей достойного наследника. Все ее дети ведут здоровый образ жизни и отвечают за свои поступки, а также желают построить личную карьеру.