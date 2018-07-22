По мнению Андрея Данилко, на концертах чувствуется напряженная остановка, которую он связывает с проблемами во взаимоотношениях между Украиной и Россией. Во многих сценах публика усматривает подвох, даже национальные костюмы героев влияют на обстановку в зале, а концертные номера зрители рассматривают под призмой допустимого.Именно политика стала причиной ухода Верки Сердючки с большой сцены, в этом образе артисту стало трудно работать. Теперь героиня Верка Сердючка на публике будет показываться «локально». В следующем году коллектив Верки Сердючки отправится в большой прощальный тур, который и станет завершением сольную карьеру группы. Прощальный тур вся группа посвятит любимым зрителям.