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Политика стала причиной ухода Верки Сердючки с большой сцены

Стала известно, по какой причине уходит с большой сцены Верка Сердючка. Непростая политическая обстановка в стране повлияли на решение украинского артиста Андрея Данилко отказаться от образа проводницы Верки Сердючки.

Политика стала причиной ухода Верки Сердючки с большой сцены


По мнению Андрея Данилко, на концертах чувствуется напряженная остановка, которую он связывает с проблемами во взаимоотношениях между Украиной и Россией. Во многих сценах публика усматривает подвох, даже национальные костюмы героев влияют на обстановку в зале, а концертные номера зрители рассматривают под призмой допустимого.

Именно политика стала причиной ухода Верки Сердючки с большой сцены, в этом образе артисту стало трудно работать. Теперь героиня Верка Сердючка на публике будет показываться «локально». В следующем году коллектив Верки Сердючки отправится в большой прощальный тур, который и станет завершением сольную карьеру группы. Прощальный тур вся группа посвятит любимым зрителям.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:15
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