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Сэм Асгари рассказал журналистам о своих отношениях с Бритни Спирс

Певица долго встречается с молодым избранником, а ее окружение не сомневается, что пара может скоро сыграть свадьбу. Сэм Асгари рассказал журналистам о своих отношениях с Бритни Спирс, назвав себя самым счастливым человеком.

Он вспомнил о волнении перед первой встречей со звездой, но тогда смог добиться ее внимания благодаря юмору и харизме. Также тренер удивил собеседников откровением о лишнем весе, с которым ему долго пришлось бороться, прежде чем получить фигуру атлета. Сейчас он работает в модельном бизнесе, и будет играть роль в новом клипе Бритни Спирс.

Сэм Асгари рассказал журналистам о своих отношениях с Бритни Спирс


Пользователи сетей были рады, что Сэм Асгари затронул эту тему. Они считают мужчину красавцем и будут рады, если влюбленные узаконят свои отношения. Некоторые лица считают, что у пары нет будущего из-за разницы в возрасте, но артистка не обращает внимания на выпады недоброжелателей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:45
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