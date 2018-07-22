«Рабовладелицу» Ольгу Бузову упрекнули в расизме

Помимо этого хейтеры упрекают знаменитость, что она взяла гендиректора Арчер студии в рабство.В недавно опубликованном в Stories видео Бузова очередной раз нагрузила Эльмира чемоданами, но пользователей возмутила фраза Ольги «».Подписчики тут же обвинили Бузову в расизме и порекомендовали певице изменить свое поведение и не вести себя как рабовладелец.Напомним, что очередное негодование хейтеров вызвала просьба Бузовой к Эльмиру, показать как сильно он по ней скучал.Парень повел себя очень послушно, «», чем вызвал недовольство антифанатов телеведущей.