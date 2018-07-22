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«Рабовладелицу» Ольгу Бузову упрекнули в расизме

Пользователи неоднократно отмечали, что чемоданы популярной ведущей «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой носит Эльмир Маггерамов.

Помимо этого хейтеры упрекают знаменитость, что она взяла гендиректора Арчер студии в рабство.

«Рабовладелицу» Ольгу Бузову упрекнули в расизме

В недавно опубликованном в Stories видео Бузова очередной раз нагрузила Эльмира чемоданами, но пользователей возмутила фраза Ольги «ты ж мое черное сердечко».

«Рабовладелицу» Ольгу Бузову упрекнули в расизме

Подписчики тут же обвинили Бузову в расизме и порекомендовали певице изменить свое поведение и не вести себя как рабовладелец.

Напомним, что очередное негодование хейтеров вызвала просьба Бузовой к Эльмиру, показать как сильно он по ней скучал.

«Рабовладелицу» Ольгу Бузову упрекнули в расизме

Парень повел себя очень послушно, «как безвольная кукла», чем вызвал недовольство антифанатов телеведущей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:55
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