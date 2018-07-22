«Рабовладелицу» Ольгу Бузову упрекнули в расизме
Пользователи неоднократно отмечали, что чемоданы популярной ведущей «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой носит Эльмир Маггерамов.
Помимо этого хейтеры упрекают знаменитость, что она взяла гендиректора Арчер студии в рабство.
В недавно опубликованном в Stories видео Бузова очередной раз нагрузила Эльмира чемоданами, но пользователей возмутила фраза Ольги «ты ж мое черное сердечко».
Подписчики тут же обвинили Бузову в расизме и порекомендовали певице изменить свое поведение и не вести себя как рабовладелец.
Напомним, что очередное негодование хейтеров вызвала просьба Бузовой к Эльмиру, показать как сильно он по ней скучал.
Парень повел себя очень послушно, «как безвольная кукла», чем вызвал недовольство антифанатов телеведущей.
Помимо этого хейтеры упрекают знаменитость, что она взяла гендиректора Арчер студии в рабство.
В недавно опубликованном в Stories видео Бузова очередной раз нагрузила Эльмира чемоданами, но пользователей возмутила фраза Ольги «ты ж мое черное сердечко».
Подписчики тут же обвинили Бузову в расизме и порекомендовали певице изменить свое поведение и не вести себя как рабовладелец.
Напомним, что очередное негодование хейтеров вызвала просьба Бузовой к Эльмиру, показать как сильно он по ней скучал.
Парень повел себя очень послушно, «как безвольная кукла», чем вызвал недовольство антифанатов телеведущей.