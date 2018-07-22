Архивное фото Юлии Меньшовой в бикини порадовало поклонников

Тогда молодая звезда позировала на палубе корабля, выбрав для себя оранжевый пляжный наряд. Она улыбалась в камеру, показав подписчикам узкую талию и стройные ноги. Юлия Меньшова отметила, что сейчас ее фигура далека от совершенства, но настроение во время отдыха остается позитивным, после чего шутливо упомянула об обиде на старость.Пользователи сетей долго любовались молодой красавицей с длинными волосами, после чего написали позитивные сообщения. Они считают, что знаменитость мало изменилась с того времени и сейчас отлично выглядит, после чего пожелали ей счастья и отличного отпуска.