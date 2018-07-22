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Архивное фото Юлии Меньшовой в бикини порадовало поклонников

Ведущая отдыхает в Юрмале и решила опубликовать в Instagram архивное фото. Поклонники были обрадованы внешним видом Юлии Меньшовой в бикини, написав много лестных комментариев по поводу ее стройной фигуры.

Тогда молодая звезда позировала на палубе корабля, выбрав для себя оранжевый пляжный наряд. Она улыбалась в камеру, показав подписчикам узкую талию и стройные ноги. Юлия Меньшова отметила, что сейчас ее фигура далека от совершенства, но настроение во время отдыха остается позитивным, после чего шутливо упомянула об обиде на старость.

Архивное фото Юлии Меньшовой в бикини порадовало поклонников


Пользователи сетей долго любовались молодой красавицей с длинными волосами, после чего написали позитивные сообщения. Они считают, что знаменитость мало изменилась с того времени и сейчас отлично выглядит, после чего пожелали ей счастья и отличного отпуска.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30
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