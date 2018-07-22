Том Круз оказался в неприятной ситуации на красной дорожке из-за расстегнутой молнии на брюках

Знаменитость надел костюм черного цвета с белой рубашкой, дополнив образ лиловым галстуком, но не обратил внимания на пикантную деталь. Публика восторженно встречала своего кумира, но этот нюанс вызвал неудержимый смех у фанатов.Они сразу стали шутить над внешним видом Тома Круза, решившего проветрить интимное место. Люди отметили, что звезда может себе позволить такой пикантный выход в свет, а также были восхищены его ролью в новой части боевика “Миссия невыполнима”.