АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые признали реальное существование порталов в иные измерения после нахождения их на нашей планете
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Том Круз оказался в неприятной ситуации на красной дорожке из-за расстегнутой молнии на брюках

Актер в Токио порадовал зрителей выходом на красную дорожку. Но Том Круз оказался в неприятной ситуации из-за расстегнутой молнии на брюках, чем сразу воспользовались папарацци.

Знаменитость надел костюм черного цвета с белой рубашкой, дополнив образ лиловым галстуком, но не обратил внимания на пикантную деталь. Публика восторженно встречала своего кумира, но этот нюанс вызвал неудержимый смех у фанатов.

Том Круз оказался в неприятной ситуации на красной дорожке из-за расстегнутой молнии на брюках


Они сразу стали шутить над внешним видом Тома Круза, решившего проветрить интимное место. Люди отметили, что звезда может себе позволить такой пикантный выход в свет, а также были восхищены его ролью в новой части боевика “Миссия невыполнима”.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Архивное фото Юлии Меньшовой в бикини порадовало
Том Круз оказался в неприятной ситуации на
В бразильских джунглях ученые нашли последнего
Британские охотники за призраками смогли
Екатерина Варнава поделилась секретом похудения
Яна Рудковская носит слитные купальники из-за
Семейная пара американцев во время прогулки по
Компьютерная томография может спровоцировать
«Рабовладелицу» Ольгу Бузову упрекнули в расизме
Лариса Долина покорила Юрмалу естественной
Пластический хирург вынес вердикт постаревшей
Инженеры MIT разработали состав изменяющегося под
Свойства «умного» пластыря позволяют точно
Ученые: Племя гавайских карликов-менехунов
Ученые: Античный свиток из Базеля оказался
Новая ОС Fuchsia может заменить Android от Google
"Монгольский транс": Хейтеры высмеяли Ольгу
«Две Бузовы поместятся!»: Хейтеры раскритиковали
Астронавты из разных стран во время полетов
Ученые признали реальное существование порталов в
Kensington представила функциональную док-станцию
Сергей Лазарев удивил поклонников сценическим
Компания Sharp выпустила два средних смартфона
Российский бренд BQ сообщил о выходе смартфона
В Роскосмос начали ресурсные испытания
Агрессивные медузы львиная грива нападают на
Музей космонавтики в Калуге получил новый ценный
Эксперты считают, что домашние роботы-пылесосы
IT-гиганты начали работу над совместным
Александр Усик одержал победу над Муратом
Просмотреть все новости