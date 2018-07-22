В бразильских джунглях ученые нашли последнего выжившего туземца из индейского племени

В штате Рондония индейцы мирно жили до 70-х годов, пока фермеры не стали захватывать их земли. Потом враги уничтожили своих соперников, но этому мужчине удалось спастись. Эксперты впервые заметили его в 90-х годах, но не смогли запечатлеть на видео, но сейчас им удалось познакомиться с туземцем.Он до сих пор охраняет лес от захватчиков и выращивает овощи, а также охотится с помощью самодельного оружия. Последний член племени в возрасте 50 лет не общался с людьми, а также отказался принимать помощь. На территории страны до сих пор живут 110 общин аборигенов, разговаривающие на одном языке, но наречия могут отличаться из-за разных регионов.