Британские охотники за призраками смогли установить контакт с духом девочки из 19 века

Сюда были приглашены 24 добровольца, среди которых находились медиумы. Затем команда специалистов установила аппаратуру, но она не хотела работать и часто давала сбой. Британцы зафиксировали появление фантома, после чего он вышел на связь с людьми с помощью датчиков.Оказалось, что 6-летний ребенок владельца бара часто проказничал и любил пошутить над посетителями заведения, но также отличался несносным характером. Девочка сильно разозлилась, когда новый владелец бара выбросил ее любимую игрушку, а после ее смерти негативная энергия стала выталкивать из помещения клиентов.