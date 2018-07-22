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Британские охотники за призраками смогли установить контакт с духом девочки из 19 века

Британские охотники за призраками смогли установить контакт с духом девочки, жившей в 19 веке. Она пугала посетителей бара в Кренхеме, после чего эксперты решили выяснить причину поступков незримого существа.

Сюда были приглашены 24 добровольца, среди которых находились медиумы. Затем команда специалистов установила аппаратуру, но она не хотела работать и часто давала сбой. Британцы зафиксировали появление фантома, после чего он вышел на связь с людьми с помощью датчиков.

Британские охотники за призраками смогли установить контакт с духом девочки из 19 века


Оказалось, что 6-летний ребенок владельца бара часто проказничал и любил пошутить над посетителями заведения, но также отличался несносным характером. Девочка сильно разозлилась, когда новый владелец бара выбросил ее любимую игрушку, а после ее смерти негативная энергия стала выталкивать из помещения клиентов.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:45
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