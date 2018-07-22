Екатерина Варнава поделилась секретом похудения

Екатерина Варнава отметила, что её способ сбросить лишние килограммы подойдёт абсолютно всем. По словам звезды, в один момент она стала недовольна своей фигурой и решила сесть на диету.По мнению Екатерина Варнавы, самым действенным способом сбросить лишний вес является метод Фаины Раневской, которая рекомендовала завтракать, обедать и ужинать, сидя возле зеркала совершенно голой, рассматривая все недостатки своего тела.Также участнице шоу Comedy Woman избавиться от лишнего веса помогло правильное питание, она отдала своё предпочтение растительной пище, а также активно занималась спортом.