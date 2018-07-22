Екатерина Варнава поделилась секретом похудения
Екатерина Варнава участница шоу Comedy Woman поделилась своим секретом быстрого похудения. Звезда за короткое время скинула около 20 килограммов.
Екатерина Варнава отметила, что её способ сбросить лишние килограммы подойдёт абсолютно всем. По словам звезды, в один момент она стала недовольна своей фигурой и решила сесть на диету.
По мнению Екатерина Варнавы, самым действенным способом сбросить лишний вес является метод Фаины Раневской, которая рекомендовала завтракать, обедать и ужинать, сидя возле зеркала совершенно голой, рассматривая все недостатки своего тела.
Также участнице шоу Comedy Woman избавиться от лишнего веса помогло правильное питание, она отдала своё предпочтение растительной пище, а также активно занималась спортом.
Екатерина Варнава отметила, что её способ сбросить лишние килограммы подойдёт абсолютно всем. По словам звезды, в один момент она стала недовольна своей фигурой и решила сесть на диету.
По мнению Екатерина Варнавы, самым действенным способом сбросить лишний вес является метод Фаины Раневской, которая рекомендовала завтракать, обедать и ужинать, сидя возле зеркала совершенно голой, рассматривая все недостатки своего тела.
Также участнице шоу Comedy Woman избавиться от лишнего веса помогло правильное питание, она отдала своё предпочтение растительной пище, а также активно занималась спортом.