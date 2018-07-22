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Семейная пара американцев во время прогулки по пирсу запечатлела на камеру фигуру призрака

Семейная пара американцев во время прогулки по пирсу запечатлела на камеру фигуру призрака. Инцидент произошел в Чери Гров, где отдыхали свидетели события.

Они опубликовали фото в Facebook, отметив, что гость из иного мира сразу растворился в воздухе, заметив присутствие людей. Пользователи сетей сразу стали обсуждать сюжет, а скептики заговорили об обычном туристе, который мог тоже гулять в этом месте.

Семейная пара американцев во время прогулки по пирсу запечатлела на камеру фигуру призрака


С таким мнением были не согласны остальные юзеры, слышавшие историю о сером привидении. Оно всегда появляется возле моря перед сильным штормом, о чем упоминают многие люди. Также есть версия о фантоме молодой девушки, умершей от любви, после чего ее дух исполняет желания пар.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:15
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