Ученые: Античный свиток из Базеля оказался медицинским трактатом о нехватке секса у женщин

Этот артефакт хранился в городе с 18 веке и был написан 2000 лет назад. Древние медики описывали симптомы такого недуга, обращая внимание на иссушение органа и приступы удушья у слабого пола. Также недостаток интимной жизни становился причиной нервных срывов и истерик. Вот только некоторые специалисты сомневаются, что он был написан светилами античного мира.В то время римской и греческой цивилизации еще не было, а землетрясение, уничтожившее Крито-Микенскую культуру, оставило только руины сооружений без следов письменности. Даже Гомер писал свои шедевры на глиняных табличках, так что пока авторство документа остается под вопросом.