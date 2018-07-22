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Ученые: Античный свиток из Базеля оказался медицинским трактатом о нехватке секса у женщин

Швейцарские ученые долгое время не могли расшифровать античный свиток из Базеля, состоящий из нескольких листов. Потом они выяснили, что он оказался медицинским трактом о нехватке секса у женщин.

Этот артефакт хранился в городе с 18 веке и был написан 2000 лет назад. Древние медики описывали симптомы такого недуга, обращая внимание на иссушение органа и приступы удушья у слабого пола. Также недостаток интимной жизни становился причиной нервных срывов и истерик. Вот только некоторые специалисты сомневаются, что он был написан светилами античного мира.

Ученые: Античный свиток из Базеля оказался медицинским трактатом о нехватке секса у женщин


В то время римской и греческой цивилизации еще не было, а землетрясение, уничтожившее Крито-Микенскую культуру, оставило только руины сооружений без следов письменности. Даже Гомер писал свои шедевры на глиняных табличках, так что пока авторство документа остается под вопросом.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:32
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