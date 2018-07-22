Ученые: Племя гавайских карликов-менехунов оставило после себя множество артефактов

Все люди имели 80-сантиметровый рост и заселяли территорию этого уголка мира до прихода цивилизации, но потом они стали скрываться в лесах, а местные жители считали членов племени мифическими существами. Кроме ценных раритетов в 30 храмах, эксперты до сих пор находят различные предметы в деревнях, и любуются вырытыми древними людьми прудами.В 19 веке правитель Гавайев после переписи населения узнал, что в долине Уаиниха живет община карликов. Затем в 50-х годах американские СМИ стали публиковать снимки диковинных людей, которых сейчас уже нет на нашей планете.