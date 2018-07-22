АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые признали реальное существование порталов в иные измерения после нахождения их на нашей планете
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Ученые: Племя гавайских карликов-менехунов оставило после себя множество артефактов

Независимые ученые считают, что племя гавайских карликов-менехунов было предками современных жителей островов. Оно оставило после себя множество артефактов, радующих археологов.

Все люди имели 80-сантиметровый рост и заселяли территорию этого уголка мира до прихода цивилизации, но потом они стали скрываться в лесах, а местные жители считали членов племени мифическими существами. Кроме ценных раритетов в 30 храмах, эксперты до сих пор находят различные предметы в деревнях, и любуются вырытыми древними людьми прудами.

Ученые: Племя гавайских карликов-менехунов оставило после себя множество артефактов


В 19 веке правитель Гавайев после переписи населения узнал, что в долине Уаиниха живет община карликов. Затем в 50-х годах американские СМИ стали публиковать снимки диковинных людей, которых сейчас уже нет на нашей планете.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Долина покорила Юрмалу естественной
Пластический хирург вынес вердикт постаревшей
Инженеры MIT разработали состав изменяющегося под
Свойства «умного» пластыря позволяют точно
Ученые: Племя гавайских карликов-менехунов
Ученые: Античный свиток из Базеля оказался
Новая ОС Fuchsia может заменить Android от Google
"Монгольский транс": Хейтеры высмеяли Ольгу
«Две Бузовы поместятся!»: Хейтеры раскритиковали
Астронавты из разных стран во время полетов
Ученые признали реальное существование порталов в
Kensington представила функциональную док-станцию
Сергей Лазарев удивил поклонников сценическим
Компания Sharp выпустила два средних смартфона
Российский бренд BQ сообщил о выходе смартфона
В Роскосмос начали ресурсные испытания
Агрессивные медузы львиная грива нападают на
Музей космонавтики в Калуге получил новый ценный
Эксперты считают, что домашние роботы-пылесосы
IT-гиганты начали работу над совместным
Александр Усик одержал победу над Муратом
Ученые: Динозавры до сих пор могут жить в
Американцы из штата Мэн были шокированы внешним
В РФ продан первый кроссовер Volkswagen Touareg
В Google объявили дату анонса смартфонов Pixel 3
Ученые: Потоки нейтрино в Антарктиде указывают на
Sony представила PlayStation 4 Pro за 400 долларов
Названы цены на новое купе BMW M2 Competition
Британка согласна выпить неизвестную жидкость из
OnePlus готовит владельцам старых смартфонов
Просмотреть все новости