«Две Бузовы поместятся!»: Хейтеры раскритиковали очередной нелепый образ Волочковой
Одна из последних фотографий Анастасии Волочковой в Instagram просто рассмешила ее подписчиков своей нелепостью.
Вероятно, балерина хотела повторить фотообраз Ольги Бузовой в полупрозрачном боди и сделала похожий, сфотографировав себя в зеркале.
Пользователи тут же указали ей на 10-летнюю разницу в возрасте, а также на разницу в габаритах двух знаменитостей.
«В тебя две Бузовы поместятся», - написали хейтеры Волочковой.
Очевидно, не желая выслушивать негативные комментарии в свой адрес, Анастасия отключила возможность писать отзывы о ее публикациях.
Напомним, что на прошлой неделе ведущая «Дом-2» Ольга Бузова позировала для фото в полупрозрачном боди черного цвета, тогда как танцовщица выбрала для себя белый наряд «из той же оперы».
Вероятно, балерина хотела повторить фотообраз Ольги Бузовой в полупрозрачном боди и сделала похожий, сфотографировав себя в зеркале.
Пользователи тут же указали ей на 10-летнюю разницу в возрасте, а также на разницу в габаритах двух знаменитостей.
«В тебя две Бузовы поместятся», - написали хейтеры Волочковой.
Очевидно, не желая выслушивать негативные комментарии в свой адрес, Анастасия отключила возможность писать отзывы о ее публикациях.
Напомним, что на прошлой неделе ведущая «Дом-2» Ольга Бузова позировала для фото в полупрозрачном боди черного цвета, тогда как танцовщица выбрала для себя белый наряд «из той же оперы».