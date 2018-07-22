«Две Бузовы поместятся!»: Хейтеры раскритиковали очередной нелепый образ Волочковой

Вероятно, балерина хотела повторить фотообраз Ольги Бузовой в полупрозрачном боди и сделала похожий, сфотографировав себя в зеркале.Пользователи тут же указали ей на 10-летнюю разницу в возрасте, а также на разницу в габаритах двух знаменитостей., - написали хейтеры Волочковой.Очевидно, не желая выслушивать негативные комментарии в свой адрес, Анастасия отключила возможность писать отзывы о ее публикациях.Напомним, что на прошлой неделе ведущая «Дом-2» Ольга Бузова позировала для фото в полупрозрачном боди черного цвета, тогда как танцовщица выбрала для себя белый наряд «из той же оперы».