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«Две Бузовы поместятся!»: Хейтеры раскритиковали очередной нелепый образ Волочковой

Одна из последних фотографий Анастасии Волочковой в Instagram просто рассмешила ее подписчиков своей нелепостью.

Вероятно, балерина хотела повторить фотообраз Ольги Бузовой в полупрозрачном боди и сделала похожий, сфотографировав себя в зеркале.

«Две Бузовы поместятся!»: Хейтеры раскритиковали очередной нелепый образ Волочковой

Пользователи тут же указали ей на 10-летнюю разницу в возрасте, а также на разницу в габаритах двух знаменитостей.

«В тебя две Бузовы поместятся», - написали хейтеры Волочковой.

Очевидно, не желая выслушивать негативные комментарии в свой адрес, Анастасия отключила возможность писать отзывы о ее публикациях.

«Две Бузовы поместятся!»: Хейтеры раскритиковали очередной нелепый образ Волочковой

Напомним, что на прошлой неделе ведущая «Дом-2» Ольга Бузова позировала для фото в полупрозрачном боди черного цвета, тогда как танцовщица выбрала для себя белый наряд «из той же оперы».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:22
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