"Монгольский транс": Хейтеры высмеяли Ольгу Бузову за агрессивный макияж
Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram фото с непривычным для нее макияжем, который тут же раскритиковали подписчики.
Яркие красные губы Бузовой стали центром экспозиции, но это совсем не украсило 32-летнюю женщину.
Многие поклонники посчитали, что агрессивный красный цвет слишком старит ее , а хейтеры и вовсе назвали ее «монгольским трансом», «страшилкой» и «похожей на цыганку».
«Красные губы старят! Только нежные цвета!», – написали фолловеры.
Однако настоящие фанаты Ольги Бузовой признали, что она как всегда прекрасна и даже заметили на ее безымянном пальце кольцо, которое вполне может быть обручальным.
«Оля, а что у тебя за кольцо на безымянном пальце? Замуж собралась?», – спрашивают поклонники.
Яркие красные губы Бузовой стали центром экспозиции, но это совсем не украсило 32-летнюю женщину.
Многие поклонники посчитали, что агрессивный красный цвет слишком старит ее , а хейтеры и вовсе назвали ее «монгольским трансом», «страшилкой» и «похожей на цыганку».
«Красные губы старят! Только нежные цвета!», – написали фолловеры.
Однако настоящие фанаты Ольги Бузовой признали, что она как всегда прекрасна и даже заметили на ее безымянном пальце кольцо, которое вполне может быть обручальным.
«Оля, а что у тебя за кольцо на безымянном пальце? Замуж собралась?», – спрашивают поклонники.