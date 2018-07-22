"Монгольский транс": Хейтеры высмеяли Ольгу Бузову за агрессивный макияж

Яркие красные губы Бузовой стали центром экспозиции, но это совсем не украсило 32-летнюю женщину.Многие поклонники посчитали, что агрессивный красный цвет слишком старит ее , а хейтеры и вовсе назвали ее «монгольским трансом», «страшилкой» и «похожей на цыганку»., – написали фолловеры.Однако настоящие фанаты Ольги Бузовой признали, что она как всегда прекрасна и даже заметили на ее безымянном пальце кольцо, которое вполне может быть обручальным., – спрашивают поклонники.