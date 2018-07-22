АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые признали реальное существование порталов в иные измерения после нахождения их на нашей планете
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Лариса Долина покорила Юрмалу естественной красотой

Заслуженная артистка Лариса Долина для многих продолжает оставаться идеалом красоты. Недавно певица покорила Юрмалу своей естественной красотой.

Лариса Долина покорила Юрмалу естественной красотой


У Ларисы Долиной в Юрмале имеется квартира, которою она приобрела до рождения внучки. Певица считает, что ребёнку просто необходимо иногда бывать на Балтийском побережье, где климат очень полезный для здоровья. Во время прогулки по Юрмале Лариса Долина случайно встретилась журналистам, на тот момент звезда была без грима, она не отказалась пообщаться с представителями СМИ, а после интервью охотно позировала перед камерой.

В результате снимки попали в интернет, где фанаты Ларисы Долиной высказали в её адрес самые тёплые слова. Они отметили, что артистка покорила Юрмалу своей естественной красотой. Многие поклонники обратили внимание на татуировки певицы, которые она решилась сделать под влиянием дочери. На теле Ларисы Долиной всего четыре рисунка, но они находятся на тех участках, которые редко бывают открытыми. Только на курорте певица позволяет себе надеть наряд, из-под которого видны татуировки.

Лариса Долина покорила Юрмалу естественной красотой
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Долина покорила Юрмалу естественной
Пластический хирург вынес вердикт постаревшей
Инженеры MIT разработали состав изменяющегося под
Свойства «умного» пластыря позволяют точно
Ученые: Племя гавайских карликов-менехунов
Ученые: Античный свиток из Базеля оказался
Новая ОС Fuchsia может заменить Android от Google
"Монгольский транс": Хейтеры высмеяли Ольгу
«Две Бузовы поместятся!»: Хейтеры раскритиковали
Астронавты из разных стран во время полетов
Ученые признали реальное существование порталов в
Kensington представила функциональную док-станцию
Сергей Лазарев удивил поклонников сценическим
Компания Sharp выпустила два средних смартфона
Российский бренд BQ сообщил о выходе смартфона
В Роскосмос начали ресурсные испытания
Агрессивные медузы львиная грива нападают на
Музей космонавтики в Калуге получил новый ценный
Эксперты считают, что домашние роботы-пылесосы
IT-гиганты начали работу над совместным
Александр Усик одержал победу над Муратом
Ученые: Динозавры до сих пор могут жить в
Американцы из штата Мэн были шокированы внешним
В РФ продан первый кроссовер Volkswagen Touareg
В Google объявили дату анонса смартфонов Pixel 3
Ученые: Потоки нейтрино в Антарктиде указывают на
Sony представила PlayStation 4 Pro за 400 долларов
Названы цены на новое купе BMW M2 Competition
Британка согласна выпить неизвестную жидкость из
OnePlus готовит владельцам старых смартфонов
Просмотреть все новости