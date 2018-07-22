Лариса Долина покорила Юрмалу естественной красотой

У Ларисы Долиной в Юрмале имеется квартира, которою она приобрела до рождения внучки. Певица считает, что ребёнку просто необходимо иногда бывать на Балтийском побережье, где климат очень полезный для здоровья. Во время прогулки по Юрмале Лариса Долина случайно встретилась журналистам, на тот момент звезда была без грима, она не отказалась пообщаться с представителями СМИ, а после интервью охотно позировала перед камерой.В результате снимки попали в интернет, где фанаты Ларисы Долиной высказали в её адрес самые тёплые слова. Они отметили, что артистка покорила Юрмалу своей естественной красотой. Многие поклонники обратили внимание на татуировки певицы, которые она решилась сделать под влиянием дочери. На теле Ларисы Долиной всего четыре рисунка, но они находятся на тех участках, которые редко бывают открытыми. Только на курорте певица позволяет себе надеть наряд, из-под которого видны татуировки.