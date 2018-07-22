Пластический хирург вынес вердикт постаревшей Вере Брежневой

Однако пластический хирург Арташес Айрапетян так не считает, по его мнению, в свои 36 лет Вера Брежнева выглядит хорошо и ей не стоит обращать внимание на то, что говорят интернет-пользователи. Специалист утверждает, что делать пластическую операцию певице ещё рано.Красивую внешность Вере Брежневой помогает поддерживать идеальный уход за собой, а те морщинки, которые фанаты заметили на фотографии, появились из-за неудачного ракурса камеры.Из-за неудачной фотографии подписчики отметили, что певица напоминает постаревшую домохозяйку, которая утратила свою красоту. Однако нашлись и те поклонники, которые заступились за Веру Брежневу, отметив, что ей совсем не нужно выглядеть как молодая девушка.