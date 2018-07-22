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Пластический хирург вынес вердикт постаревшей Вере Брежневой

Одна из последних фотографий Веры Брежневой в социальных сетях среди поклонников вызвала бурное обсуждение. На снимках, где артистка запечатлена без макияжа, она выглядит несколько постаревшей.

Пластический хирург вынес вердикт постаревшей Вере Брежневой


Однако пластический хирург Арташес Айрапетян так не считает, по его мнению, в свои 36 лет Вера Брежнева выглядит хорошо и ей не стоит обращать внимание на то, что говорят интернет-пользователи. Специалист утверждает, что делать пластическую операцию певице ещё рано.
Красивую внешность Вере Брежневой помогает поддерживать идеальный уход за собой, а те морщинки, которые фанаты заметили на фотографии, появились из-за неудачного ракурса камеры.

Из-за неудачной фотографии подписчики отметили, что певица напоминает постаревшую домохозяйку, которая утратила свою красоту. Однако нашлись и те поклонники, которые заступились за Веру Брежневу, отметив, что ей совсем не нужно выглядеть как молодая девушка.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:30
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