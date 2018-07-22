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Свойства «умного» пластыря позволяют точно измерять уровень стресса

Учеными Стэнфордского университета создан пластырь, в который интегрированы сенсоры, способные измерять уровень накопленного гормона стресса, или кортизола.

В настоящее время нет точных методов по молниеносному измерению уровня кортизола. Специалистами Стэнфорда найден способ, с помощью которого реализована такая возможность. Учеными продемонстрирован датчик, похожий на обыкновенный пластырь. Данный прототип прибора способен давать безошибочные и молниеносные измерения текущего уровня кортизола.

Свойства «умного» пластыря позволяют точно измерять уровень стресса


В материале сделаны дыры, специально рассчитанные на размер и форму молекулы гормона, в результате получается подобие сита, которое подключается к чипу. При ношении его на коже, в таких отверстиях задерживаются частицы кортизола, тем самым уменьшая проводимость тока, одновременно фиксируя и измеряя уровень гормона.

Как показали исследования, показатель точности прибора ничем не уступает исследованиям, проводимым в лаборатории, причем все происходит в реальном времени, не требуя часов, или даже дней. Благодаря новому методу, диагностика гормона поднимается на новый уровень и позволит подбирать медикам эффективные методики при лечении депрессии. Пробные образы уже готовы к работе, только появится в свободной продаже могут спустя годы. Требуется проведение множества тестов, необходимо налаживание максимально эффективной и достоверной работы устройства.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:00
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