Новая ОС Fuchsia может заменить Android от Google через пять лет

Система Android стала самой популярной с момента зарождения смартфонов. Она быстро завоевала своих поклонников и по истечении многих лет слышали о ней практически все. Только в Google понимают, что высокая популярность операционной системы Android не исключает ее морального устаревания и ей скоро потребуется замена. Как альтернативная ОС, рассматривается - Fuchsia OS. Итоги ее разработки находятся сейчас в свободном доступе и многими разработчиками она уже используется для тестирования.Не остались в стороне и эксперты операционных систем, решив протестировать возможности Fuchsia. Не смотрят на то, что система имеет существенные недоработки, у нее есть огромный потенциал. К примеру, подразумевается установка как на платформу носимых гаджетов, вроде фитнесс-браслетов или часов или, так и на планшеты, включая персональные компьютеры. Возможность замещения Android на Fuchsia разработчиками Google не комментируются. Только уверенность аналитиков однозначна, уже в ближайшие пять лет произойдут изменения.