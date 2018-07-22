Новая ОС Fuchsia может заменить Android от Google через пять лет
Планируется скорая замена известной всем ОС Android, новой операционной системой Fuchsia, производства Google. Реализована такая возможность будет ориентировочно по истечении пяти лет. Данную информацию не подтверждает сама компанией, только эксперты уверены именно в таком замещении.
Система Android стала самой популярной с момента зарождения смартфонов. Она быстро завоевала своих поклонников и по истечении многих лет слышали о ней практически все. Только в Google понимают, что высокая популярность операционной системы Android не исключает ее морального устаревания и ей скоро потребуется замена. Как альтернативная ОС, рассматривается - Fuchsia OS. Итоги ее разработки находятся сейчас в свободном доступе и многими разработчиками она уже используется для тестирования.
Не остались в стороне и эксперты операционных систем, решив протестировать возможности Fuchsia. Не смотрят на то, что система имеет существенные недоработки, у нее есть огромный потенциал. К примеру, подразумевается установка как на платформу носимых гаджетов, вроде фитнесс-браслетов или часов или, так и на планшеты, включая персональные компьютеры. Возможность замещения Android на Fuchsia разработчиками Google не комментируются. Только уверенность аналитиков однозначна, уже в ближайшие пять лет произойдут изменения.