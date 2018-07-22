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Александр Усик одержал победу над Муратом Гассиевым в финале WBSS

Красивый финальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) завершился победой украинца Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым.

Александр Усик одержал победу над Муратом Гассиевым в финале WBSS


Пританцовывая как бабочка в стиле Мухамеда Али Александр Усик одержал убедительную победу в бое с россиянином Муратом Гассиевым. Трофей абсолютного чемпиона мира украинец получил из рук жены легендарного Мухамеда Али.

Бой продолжался традиционно 12 раундов и украинский боксёр победил по очкам 120:108, 119:109, 119:109. Трое судей отдали победу Усику.


Александр Усик одержал победу над Муратом Гассиевым в финале WBSS


В интервью после боя Мурат Гассиев поблагодарил Александра Усика и его команду за мощную подготовку и полученный прекрасный опыт, а также сказал, что хочет вернуться в родной Владикавказ и хорошо отдохнуть.

Александр Усик также поблагодарил всех тренеров и людей, которые оставались рядом с ним в лагере подготовки и сказал, что его супруга Екатерина уже дано подготовила место для желанного трофея.

После боя Александр Усик и Мурат Гассиев обнялись и тепло приветствовали друг друга.
 
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Спорт
Добавил: Инна Сегодня, 01:36
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