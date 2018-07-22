Александр Усик одержал победу над Муратом Гассиевым в финале WBSS

Пританцовывая как бабочка в стиле Мухамеда Али Александр Усик одержал убедительную победу в бое с россиянином Муратом Гассиевым. Трофей абсолютного чемпиона мира украинец получил из рук жены легендарного Мухамеда Али.Бой продолжался традиционно 12 раундов и украинский боксёр победил по очкам 120:108, 119:109, 119:109. Трое судей отдали победу Усику.В интервью после боя Мурат Гассиев поблагодарил Александра Усика и его команду за мощную подготовку и полученный прекрасный опыт, а также сказал, что хочет вернуться в родной Владикавказ и хорошо отдохнуть.Александр Усик также поблагодарил всех тренеров и людей, которые оставались рядом с ним в лагере подготовки и сказал, что его супруга Екатерина уже дано подготовила место для желанного трофея.После боя Александр Усик и Мурат Гассиев обнялись и тепло приветствовали друг друга.