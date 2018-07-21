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Ольга Бузова устроила зажигательные танцы с новеньким участником, чтобы позлить Романа Гриценко

Зрители телепроекта «Дом-2» давно уже говорят о том, что отношения между Ольгой Бузовой и Романом Гриценко напоминают игру в пинг-понг – то участник вызывает у ведущей чувство ревности, то она у него.

Так, несколько дней назад во время Лобного места парень попросил у теледивы совместный выходной с Ириной Пинчук, уточнив, что намерен провести с ней всю ночь и вернуться в периметр только утром.

Ольга Бузова устроила зажигательные танцы с новеньким участником, чтобы позлить Романа Гриценко

Та, конечно же, отпустила своего ухажера, однако зрители заметили, как ей не хотелось этого делать. Однако Оля быстро проглотила обиду, и, судя по анонсу эфира, который покажут уже завтра, решила отомстить Роме той же монетой.

Все дело в том, что она отреагировала на просьбу новенького участника Дизо Зорина, который во время своего прихода заявил, что сходит с ума по Бузовой и мечтает станцевать с ней танец под песню «Мало половин».

Ольга Бузова устроила зажигательные танцы с новеньким участником, чтобы позлить Романа Гриценко

Причем ведущая не просто весело танцевала со своим новым поклонником, но и принялась его обнимать, надеясь вывести Гриценко на эмоции. И ей это удалось. Поскольку во время зажигательного танца, операторы крупным планом несколько раз показали лицо Ромы, на котором явно было написано, что ему не нравилось происходящее.

«Спектакль для Ромы. Два мстителя, что Оля, что Рома. Пинг-понг прямо у них, очередной батл, кто кому назло больнее сделает?», «Он ревнует, и она его ревнует. Это сильно видно. Там есть чувства огненные», - высказываются в комментариях под анонсом зрители.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:01
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