Ольга Бузова устроила зажигательные танцы с новеньким участником, чтобы позлить Романа Гриценко

«Спектакль для Ромы. Два мстителя, что Оля, что Рома. Пинг-понг прямо у них, очередной батл, кто кому назло больнее сделает?», «Он ревнует, и она его ревнует. Это сильно видно. Там есть чувства огненные», - высказываются в комментариях под анонсом зрители.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 20 Июл 2018 в 4:05 PDT

Так, несколько дней назад во время Лобного места парень попросил у теледивы совместный выходной с Ириной Пинчук, уточнив, что намерен провести с ней всю ночь и вернуться в периметр только утром.Та, конечно же, отпустила своего ухажера, однако зрители заметили, как ей не хотелось этого делать. Однако Оля быстро проглотила обиду, и, судя по анонсу эфира, который покажут уже завтра, решила отомстить Роме той же монетой.Все дело в том, что она отреагировала на просьбу новенького участника Дизо Зорина, который во время своего прихода заявил, что сходит с ума по Бузовой и мечтает станцевать с ней танец под песню «Мало половин».Причем ведущая не просто весело танцевала со своим новым поклонником, но и принялась его обнимать, надеясь вывести Гриценко на эмоции. И ей это удалось. Поскольку во время зажигательного танца, операторы крупным планом несколько раз показали лицо Ромы, на котором явно было написано, что ему не нравилось происходящее.