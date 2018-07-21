Появились слухи, что зарплату Дмитрия Тарасова урезали в 2,5 раза

Все дело в том, что сотрудничество с Дмитрием Тарасовым продлили всего на год, а его гонорар существенно урезали.Как оказалось, по новому соглашению спортсмен получит не более 700 тысяч долларов за год, а это в 2,5 раза меньше той суммы, которую он получал в прошлом году. Причем и эта зарплата является не точной и в дальнейшем ее могут уменьшить.Также сообщается, что футболиста оставили в команде лишь потому, что в РЖД значительно урезали суммы, выделяемые на трансфер. Тарасов очень хотел в «Спартак», а также зондировал почву в других клубах, но ему везде отказали.При таких раскладах, пользователям Сети стало понятно, почему Дмитрий выставил на продажу практически все свое имущество, ведь совсем скоро он будет безработным мужчиной, которому необходимо платить алименты на старшую дочь, а также обеспечивать Анастасию Костенко с ребенком.