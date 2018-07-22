Сергей Лазарев удивил поклонников сценическим костюмом Папы Римского

Подписчики сразу обратили внимание на необычный образ звезды, после чего выразили свое мнение по такому поводу. Верующие лица назвали наряд Сергея Лазарева кощунством, упоминая о гневе Творца и богохульстве.Самые преданные фанаты позитивно оценили сюжет, отметив, что этот костюм идет исполнителю и не уступает эпатажным аналогам Филиппа Киркорова. Поклонницы были в восторге от внешнего вида своего кумира, пожелав ему творческих успехов и позитивного настроения.