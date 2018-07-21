«Я плакала и не могла остановиться»: У Александры Черно была истерика из-за беременной Алены Савкиной

«Люди, вы-звери! Что стало с нашим миром? Неужели нет понимающих? Неужели никто и никогда не любил человека больше себя и не отдавал всего себя полностью? Вы смеете оскорблять её за то, что у неё истерики? Вы в своём уме? Тут дело даже не в гормонах, а в предательстве...», - написала в своем микроблоге Саша.

«Я видела очень много перевоплощений из милой хрупкой девушки в чудовищ, в стерв, в путан, в строптивых бабок возле подъезда, в противных продавщиц в магазинах. Поэтому мужчины - будьте пожалуйста мужчинами. Будьте честными перед самим собой и уж тем более перед этим милым созданием, что любит вас всем сердцем», - пишет Саша.

По словам девушки, после просмотра выпуска, она долго плакала и не могла остановиться, однако помимо поведения Яббарова ее также возмущают негативные комментарии от зрителей в адрес беременной Алены.Она призналась, что ей всегда становится жаль таких как Алена – наивных девушек с чистейшей душой, которые доверяют своим мужчинам, идут ради них против семьи и всего мира, а их в итоге предают.Черно уверена, что простить измену до конца невозможно никогда и это черное пятно остается навсегда не только в отношениях, но и в душе.Кроме того, возлюбленная Иосифа Оганесяна считает, то, что Савкина сейчас показывает, это лишь часть того, что происходит с ней внутри. По ее мнению, той милой девочкой, какой она пришла на проект, Алена уже не будет никогда и доверять людям тоже не сможет.Она посоветовала всем представителям сильного пола бросить девушку, но не изменять ей, поскольку ничем хорошим это не кончится.В заключении своего поста Черно попросила Алену не обращать внимания на хейтеров и пожелала ей счастья.