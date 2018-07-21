«Я плакала и не могла остановиться»: У Александры Черно была истерика из-за беременной Алены Савкиной
Несколько дней назад зрителям телепроекта «Дом-2» показали эфир, в котором из-за Алены Савкиной и Ильи Яббарова на Лобном месте плакали все, включая ведущую Ольгу Бузову. Высказаться по этому поводу решила и Александра Черно, которая во время съемок была в отпуске.
По словам девушки, после просмотра выпуска, она долго плакала и не могла остановиться, однако помимо поведения Яббарова ее также возмущают негативные комментарии от зрителей в адрес беременной Алены.
«Люди, вы-звери! Что стало с нашим миром? Неужели нет понимающих? Неужели никто и никогда не любил человека больше себя и не отдавал всего себя полностью? Вы смеете оскорблять её за то, что у неё истерики? Вы в своём уме? Тут дело даже не в гормонах, а в предательстве...», - написала в своем микроблоге Саша.
Она призналась, что ей всегда становится жаль таких как Алена – наивных девушек с чистейшей душой, которые доверяют своим мужчинам, идут ради них против семьи и всего мира, а их в итоге предают.
Черно уверена, что простить измену до конца невозможно никогда и это черное пятно остается навсегда не только в отношениях, но и в душе.
Кроме того, возлюбленная Иосифа Оганесяна считает, то, что Савкина сейчас показывает, это лишь часть того, что происходит с ней внутри. По ее мнению, той милой девочкой, какой она пришла на проект, Алена уже не будет никогда и доверять людям тоже не сможет.
«Я видела очень много перевоплощений из милой хрупкой девушки в чудовищ, в стерв, в путан, в строптивых бабок возле подъезда, в противных продавщиц в магазинах. Поэтому мужчины - будьте пожалуйста мужчинами. Будьте честными перед самим собой и уж тем более перед этим милым созданием, что любит вас всем сердцем», - пишет Саша.
Она посоветовала всем представителям сильного пола бросить девушку, но не изменять ей, поскольку ничем хорошим это не кончится.
В заключении своего поста Черно попросила Алену не обращать внимания на хейтеров и пожелала ей счастья.