Астронавты из разных стран во время полетов слышали последнее “космическое” предупреждение от незримого Творца Вселенной

В 50-х годах первый советский аппарат благополучно завершил миссию, чего уже нельзя было сказать о “Спутнике-2”, рядом с которым был замечен странный объект. Он после своих маневров стал сопровождать земной транспорт, и был запечатлен на камеру венесуэльским ученым Корралесом. Тогда информация хранилась в секрете, и никто из людей не знал о незримом наблюдении со стороны внеземных сил.Затем в 60-х годах американцы осуществили запуск “Эха-2”, а специалисты из обсерватории увидели, что к нему на большой скорости приближается 120-метровый сверкающий корабль, который чуть не столкнулся со спутником и, описав круг, исчез в пространстве. Потом загадочная “космическая полиция” стала преследовать ракету “Титан”, не давая ей вывести корабль на земную орбиту. Тогда событие получило огласку и стало причиной скандала, хотя ВВС пытались убедить граждан в обычных технических нюансах.Аналогичные события произошли в конце 60-х годов, когда “Аполлон-8” по пути к Луне пытался перехватить огромный НЛО в форме диска, шокирующий своими внушительными размерами членов экипажа. Внеземные существа не собирались лояльно относиться к вторжению людей на свою территорию и выключили все системы навигации на корабле, после чего связь с NASA прервалась. После первого предупреждения гуманоиды решили ослепить космонавтов яркими лучами света и стали издавать жуткие звуки, вызвавшие головную боль и галлюцинации.Хозяева не стали убивать свои жертвы и после нескольких атак умчались прочь на большой скорости. Когда свидетели события из “Аполлона-10” решили высадиться на поверхность спутника, они заметили там признаки жизни, а дальше к ним устремился белый объект, зафиксированный на камеру. Нил Армстронг тоже говорил о светящихся шарах и технологиях пришельцев на краю кратера, из которых выходили неизвестные создания в скафандрах. Все записи были засекречены, а людям запретили озвучивать информацию.Американцы испытали настоящий шок во время трансляции полета “Аполлона- 12”, услышав их разговоры о множестве светящихся сфер, летающих над лунными горами. Следующие участники экспедиций видели загадочные сооружения и цилиндрические объекты, после чего агентство не опровергло такие факты. Оно просто убрало их из записей, но в 70-х годах сотрудник NASA Дональд Цистра официально подтвердил сведения 25 астронавтов.После таких событий проект быстро закрыли, вот только советские коллеги неоднократно сталкивались с внеземными наблюдателями, сопровождающими их во время миссии. Через 20 лет ученые могли списывать все инциденты на космический мусор, вот только они были загнаны в тупик после сообщений экипажа МКС. Загадочные звуки, напоминающие скрежет металла, стали часто возникать внутри и снаружи станции, но они не были связаны с техническими сбоями в оборудовании.Профессор Кирилл Бутусов считает, что люди слышат предупреждения Творца, а также ощущают него незримое присутствие и взгляд. В посланиях разного рода есть просьба не нарушать законов Вселенной и вернуться назад, потому что человечество еще не созрело для понимания тайн мироздания.Георгий Гречко согласен с такими выводами, отметив, что в космосе есть разум, подающий свои сигналы агрессивным землянам. Многие космонавты во время миссии становились религиозными особами, стараясь не вмешиваться в дела незримых сил.