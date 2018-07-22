Астронавты из разных стран во время полетов слышали последнее “космическое” предупреждение от незримого Творца Вселенной
Мало кто из людей знает, что отрицающий существование Бога Юрий Гагарин после своего возвращения на Землю стал верующим человеком и поддерживал идею о восстановлении храма Христа Спасителя. Ученые выяснили, что Астронавты из разных стран во время полетов слышали последнее “космическое” предупреждение от незримого Творца Вселенной, а также сталкивались с появлением НЛО.
В 50-х годах первый советский аппарат благополучно завершил миссию, чего уже нельзя было сказать о “Спутнике-2”, рядом с которым был замечен странный объект. Он после своих маневров стал сопровождать земной транспорт, и был запечатлен на камеру венесуэльским ученым Корралесом. Тогда информация хранилась в секрете, и никто из людей не знал о незримом наблюдении со стороны внеземных сил.
Затем в 60-х годах американцы осуществили запуск “Эха-2”, а специалисты из обсерватории увидели, что к нему на большой скорости приближается 120-метровый сверкающий корабль, который чуть не столкнулся со спутником и, описав круг, исчез в пространстве. Потом загадочная “космическая полиция” стала преследовать ракету “Титан”, не давая ей вывести корабль на земную орбиту. Тогда событие получило огласку и стало причиной скандала, хотя ВВС пытались убедить граждан в обычных технических нюансах.
Аналогичные события произошли в конце 60-х годов, когда “Аполлон-8” по пути к Луне пытался перехватить огромный НЛО в форме диска, шокирующий своими внушительными размерами членов экипажа. Внеземные существа не собирались лояльно относиться к вторжению людей на свою территорию и выключили все системы навигации на корабле, после чего связь с NASA прервалась. После первого предупреждения гуманоиды решили ослепить космонавтов яркими лучами света и стали издавать жуткие звуки, вызвавшие головную боль и галлюцинации.
Хозяева не стали убивать свои жертвы и после нескольких атак умчались прочь на большой скорости. Когда свидетели события из “Аполлона-10” решили высадиться на поверхность спутника, они заметили там признаки жизни, а дальше к ним устремился белый объект, зафиксированный на камеру. Нил Армстронг тоже говорил о светящихся шарах и технологиях пришельцев на краю кратера, из которых выходили неизвестные создания в скафандрах. Все записи были засекречены, а людям запретили озвучивать информацию.
Американцы испытали настоящий шок во время трансляции полета “Аполлона- 12”, услышав их разговоры о множестве светящихся сфер, летающих над лунными горами. Следующие участники экспедиций видели загадочные сооружения и цилиндрические объекты, после чего агентство не опровергло такие факты. Оно просто убрало их из записей, но в 70-х годах сотрудник NASA Дональд Цистра официально подтвердил сведения 25 астронавтов.
После таких событий проект быстро закрыли, вот только советские коллеги неоднократно сталкивались с внеземными наблюдателями, сопровождающими их во время миссии. Через 20 лет ученые могли списывать все инциденты на космический мусор, вот только они были загнаны в тупик после сообщений экипажа МКС. Загадочные звуки, напоминающие скрежет металла, стали часто возникать внутри и снаружи станции, но они не были связаны с техническими сбоями в оборудовании.
Профессор Кирилл Бутусов считает, что люди слышат предупреждения Творца, а также ощущают него незримое присутствие и взгляд. В посланиях разного рода есть просьба не нарушать законов Вселенной и вернуться назад, потому что человечество еще не созрело для понимания тайн мироздания.
Георгий Гречко согласен с такими выводами, отметив, что в космосе есть разум, подающий свои сигналы агрессивным землянам. Многие космонавты во время миссии становились религиозными особами, стараясь не вмешиваться в дела незримых сил.