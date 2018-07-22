АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые признали реальное существование порталов в иные измерения после нахождения их на нашей планете
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Компания Sharp выпустила два средних смартфона Aquos C10 и B10 для рынка Европы

В Европе скоро начнутся продажи средних смартфонов Sharp Aquos C10 и B10. Аппараты будут предлагаться по цене 400 и 300 евро соответственно.

Компания Sharp выпустила два средних смартфона Aquos C10 и B10 для рынка Европы


Sharp Aquos C10 оснащен 5,5 –дюймовым экраном с разрешением 2040x1080 пикселей. «Сердцем» устройства стал 8-ядерный процессор Snapdragon 630. Также имеется 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта постоянной памяти. Помимо этого нужно отметить наличие 12-мегапиксельной тыльной и 8-мегапиксельной фронтальной камеры. К тыльному модулю еще предлагается дополнительный сенсор на 8 мегапикселей. Девайс поддерживает опцию сканирования лица пользователя, а дактилоскопический сенсор установлен под дисплей.

Компания Sharp выпустила два средних смартфона Aquos C10 и B10 для рынка Европы


Кроме этого установлена батарея на 2700 мАч, модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и NFC. В качестве ОС представлена платформа Android 8.0 Oreo с настройкой Sharp UI.

Sharp B10 имеет в своем арсенале 5,7-дюймовый экран на 1440x720 пикселей и 8-ядерный процессор MediaTek MT6750. Также есть 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта постоянной памяти. Здесь также присутствует двойная тыльная камера на 13+8 Мп и фронтальный модуль на 13 Мп.
Аккумулятор более «выносливый» - 4000 мАч. Также есть система сканирования лица пользователя. Что касается ОС, то здесь применена платформа Android 7.0 Nougat.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Монгольский транс": Хейтеры высмеяли Ольгу
«Две Бузовы поместятся!»: Хейтеры раскритиковали
Астронавты из разных стран во время полетов
Ученые признали реальное существование порталов в
Kensington представила функциональную док-станцию
Сергей Лазарев удивил поклонников сценическим
Компания Sharp выпустила два средних смартфона
Российский бренд BQ сообщил о выходе смартфона
В Роскосмос начали ресурсные испытания
Агрессивные медузы львиная грива нападают на
Музей космонавтики в Калуге получил новый ценный
Эксперты считают, что домашние роботы-пылесосы
IT-гиганты начали работу над совместным
Александр Усик одержал победу над Муратом
Ученые: Динозавры до сих пор могут жить в
Американцы из штата Мэн были шокированы внешним
В РФ продан первый кроссовер Volkswagen Touareg
В Google объявили дату анонса смартфонов Pixel 3
Ученые: Потоки нейтрино в Антарктиде указывают на
Sony представила PlayStation 4 Pro за 400 долларов
Названы цены на новое купе BMW M2 Competition
Британка согласна выпить неизвестную жидкость из
OnePlus готовит владельцам старых смартфонов
Ученые: Семена арбуза помогают улучшить
Компания Dr.Web имеет право требовать блокировки
Ученые из США запечатлели лазерный центр Млечного
Ученые нашли возможность лечения глаукомы
Эксперты создали уникальную технологию мгновенной
Кроссовер Nissan Murano в России в июле подорожал
Ученые научили искусственный интеллект различать
Просмотреть все новости