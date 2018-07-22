Компания Sharp выпустила два средних смартфона Aquos C10 и B10 для рынка Европы

Sharp Aquos C10 оснащен 5,5 –дюймовым экраном с разрешением 2040x1080 пикселей. «Сердцем» устройства стал 8-ядерный процессор Snapdragon 630. Также имеется 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта постоянной памяти. Помимо этого нужно отметить наличие 12-мегапиксельной тыльной и 8-мегапиксельной фронтальной камеры. К тыльному модулю еще предлагается дополнительный сенсор на 8 мегапикселей. Девайс поддерживает опцию сканирования лица пользователя, а дактилоскопический сенсор установлен под дисплей.Кроме этого установлена батарея на 2700 мАч, модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и NFC. В качестве ОС представлена платформа Android 8.0 Oreo с настройкой Sharp UI.Sharp B10 имеет в своем арсенале 5,7-дюймовый экран на 1440x720 пикселей и 8-ядерный процессор MediaTek MT6750. Также есть 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта постоянной памяти. Здесь также присутствует двойная тыльная камера на 13+8 Мп и фронтальный модуль на 13 Мп.Аккумулятор более «выносливый» - 4000 мАч. Также есть система сканирования лица пользователя. Что касается ОС, то здесь применена платформа Android 7.0 Nougat.