Ксения Бородина спела в машине новый хит Ольги Бузовой «Ночь Текила»
Поклонники ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной знают, что она любит петь в машине и снимать себя в этот момент на камеру. Обычно такие видео знаменитость публикует не на основной странице, а в Stories своего Instagram, от куда они спустя сутки пропадают.
Так, фанаты уже привыкли, что Ксения знает весь репертуар, который крутится на радио, однако вчера она сумела их удивить, поскольку спела новую песню Ольги Бузовой «Ночь Текила».
Все дело в том, что до этого случая Бородина никогда не пела в машине хиты своей коллеги по работе, лишь в ее присутствии либо на ее концертах.
Напомним, что теледива несколько дней назад только вернулась из Турции, где отдыхала вместе со своими детьми и мужем. Сейчас она потихоньку начала возвращаться в свой прежний ритм, занимаясь ремонтом загородного дома и съемками на «Доме-2».
Что касается Бузовой, то она тоже пару дней находилась в Турции, однако не отдыхала, а давала концерты в ночных клубах.