Ученые признали реальное существование порталов в иные измерения после нахождения их на нашей планете

Человек может путешествовать между этими невидимыми пространствами, которые раньше описывались в легендах разных народов, и это не является фантастикой. История зафиксировала много случаев, когда отсюда выходили загадочные существа, что также относится к снежному человеку. Также вместе с ними появлялись лица из прошлых столетий, случайно оказавшиеся в ловушке портала.Предки прекрасно знали о таких странствиях и строили особые сооружения, вот только механизмы их запуска исчезли вместе с цивилизациями древности, а также скрывались от обычных людей. Многократный переход через нулевой градус разрушает любые рукотворные объекты, так что на территории России сохранилось мало таких изюминок, но северная часть продолжает скрывать уникальные артефакты. Они были оставлены потомкам гиперборейцами и ждут своего часа внутри ледников.Египетский Карнакский храм в Луксоре вызвал удивление у археологов, проводивших тут свои работы. Они нашли внутри сооружения дверь с необычными иероглифами, сделанную 3500 лет назад. После перевода ученые узнали, что за нею скрывается проход в иной мир, но потом их постигло разочарование. Оказалось, что этот раритет раньше находился в гробнице визиря, правящего страной вместе с царицей Хатшепсут. Тогда эксперты предположили, что текст был аллегорией, описывающей загробную жизнь этого человека, но потом они изменили свое мнение после нахождения аналогов в других странах.Древние цивилизации могли даже не знать о существовании друг друга, однако возводили идентичные врата, о чем красноречиво говорили раскопки в Боливии и Перу. Инки не строили проходы для богов, заметив высеченные в скале проходы в начале развития империи. Многие легенды говорили, что через них герои и небожители уходили в новый мир, а смельчаки, решившие повторить их путь, могли бесследно исчезнуть или вернуться с необычными знаниями.Многие специалисты во время исследования сделали фото мест, после чего замечали рядом с дверями загадочные объекты, зафиксированные камерой. Среди них были плазмоиды и огненные сферы, принимающие различные формы. Они отметили, что соседи из параллельных миров заблокировали проход, чтобы современное человечество не беспокоило их своими визитами, но сами могут использовать их для своих целей.Гигантский валун из Шри-Ланки тоже является таким артефактом, имея 2-метровое отверстие внутри. Через него можно попасть в другое измерение, что также относится к камню из британского Корнуолла. Кельты даже не сомневались в необычных способностях своих ворот, так что специалисты предполагают, что все объекты были созданы одной цивилизацией, которая хотела показать свои возможности землянам.Каменные лабиринты из Карелии или северных стран тоже вошли в список аномальных уголков мира, а на Соловецких островах археологи обнаружили 30 спиралей, ведущих в незримые обители. Было много версий относительно таких диковинок, выполнявших роль ритуальных комплексов и соединяющих души предков с потомками из будущего. В центр таких сооружений попасть просто, но сакральные тайны прохождения дорог знали только шаманы.Это также касается древних проходов возле Белого моря, которые пока закрыты для людей. Местные жители часто говорят о соблюдениях ритуалов, после которых смельчаки могут оказаться за пределами привычного мира, но никто не знает, что ждет их в иной реальности. Они могут переместиться на планеты с иными формами жизни или попасть в обычную среду, имеющую незначительные изменения. Кроме того, судьба людей тоже меняется после такого путешествия, после чего многие из них не желают возвращаться назад.Архивные документы зафиксировали много случаев исчезновения отдельных лиц, занимающих разное положение в обществе. Британский дипломат Бенжамин Батерст просто растворился в воздухе на глазах у шокированных слуг, когда находился рядом с Гамбургом. Вместе с ним исчезли важные бумаги и дорогая меховая шуба. Затем тюремщики из Пруссии чуть не лишились своего места из-за пропажи заключенного Дидерица, когда узники гуляли во дворе. Он тоже совершил аналогичные действия и с тех пор больше никто не видел этого человека.Молодой житель из города Лимингтон – Спа заключил с друзьями пари, что пробежит 25-километровый маршрут до Ковентри. Они последовали за спортсменом на телеге, но внезапно британец наткнулся на невидимую преграду, после чего пропал на глазах у пораженных свидетелей события.Шведы всегда строили свои сооружения рядом с захоронениями викингов, а норвежцы для таких целей использовали кладбища саамов. Они верили, что мертвецы могут вернуться назад, а потому нужно преградить им путь с помощью запутанных лабиринтов.