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Российский бренд BQ сообщил о выходе смартфона BQ-5512L Strike Forward

Российские разработчики из компании BQ сообщили о том, что серия смартфонов BQ Strike пополнилась новым устройством 5512L Strike Forward. Аппарат предлагают за 6990 рублей.

Российский бренд BQ сообщил о выходе смартфона BQ-5512L Strike Forward


Известно, что BQ-5512L Strike Forward получил 5,45-дюймовый экран IPS с закругленным стеклом 2.5D. Также стекло является устойчивым к ударам и царапинам. Вся «начинка» заключена в корпус, выполненный из металла.

Аппаратной основой девайса стал 4-ядерный процессор Mediatek MT6739ww. Он позволяет сразу двум карточкам SIM работать в режиме 2G, 3G и 4G. Объем оперативной памяти достигает отметки в 2 гигабайта, а на встроенном накопителе имеется 16 гигабайт свободного пространства. Последний параметр можно будет увеличить с помощью карты памяти с максимальным объемом 128 гигабайт.

Помимо этого BQ-5512L Strike Forward оснащен камерами с разрешением 13 и 8 мегапикселей. За автономность отвечает аккумуляторная батарея с емкостью 3200 мАч. В качестве программной платформы используется операционная система Android 8.1.
 
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:30
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