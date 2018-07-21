АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник контактировал с пришельцами и имел способности провидца
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Американские генетики сделали 45-летнюю женщину моложе на 20 лет

Американские генетики сделали 45-летнюю женщину моложе на 20 лет. После курса терапии все анализы этой особы тоже соответствовали новому возрасту.

Глава компании Элизабет Пэрриш решила доказать обществу, что научные достижения способны изменить организм человека. Ученые давно выяснили взаимосвязь старения и смерти с сокращением теломер, после чего обновление невозможно на клеточном уровне.

Американские генетики сделали 45-летнюю женщину моложе на 20 лет


Специалисты использовали метод, который раньше был использован для животных. В результате, американка стала выглядеть, как девушка, а в будущем технология станет доступной для любого человека. Потомки уже не будут спешить создавать семьи из-за возможностей долгожительства, но это может стать причиной отсутствия самореализации у многих лиц. Однако гении, способные делать новые открытия, смогут внести значимые перемены в жизни социума.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:57
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые опубликовали в сетях фото пожаров на
Американские генетики сделали 45-летнюю женщину
Ольга Серябкина решилась на первую татуировку
Украинского футболиста затравили в Сети за повтор
Увеличившиеся ягодицы Виктории Бони вызвали
Владу Кадони надоело слушать жалобы зрителей на
«GM-АВТОВАЗ» сделал до конца лета Chevrolet Niva
Ольга Бузова заявила, что у нее прекрасные
Мать Виктории Романец зависима от социальной сети
Ирина Медведева вышла замуж за французского
В Airbus провели первый полет грузового самолета
Культовый хэтчбек версии Volkswagen Golf GTI
Исследователь Скотт Уорринг заметил над
Антропогенное влияние на климат повышает летние и
Дима Билан решил заработать на гостиничном бизнесе
Джеймса Ганна уволили с поста режиссера «Стражей
Наташа Королева порадовала поклонников своим
Леонид Агутин едва не погиб от руки криминального
Поклонники озадачены селфи Виктории Дайнеко в
«Монако» одержали верх над «Челси» в борьбе за
Ольга Бузова заплакала из-за измены в семье Алены
Анастасия Квитко на фото в Instagram уменьшила
Максим Галкин в новом видео показал вокальные
Пенсионер из Пензенской области часто фиксирует
Сергей Шнуров встретился со своей бывшей
Названы самые популярные авто в России для сдачи
Canal+ и Fox Networks Group Europe & Africa
По мнению хейтеров, концерты Ольги Бузовой в
Ученые нашли новый метод для быстрого выявления
Экс-участница «Дома-2» Анастасия Полетаева, отбыв
Просмотреть все новости