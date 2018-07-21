Американские генетики сделали 45-летнюю женщину моложе на 20 лет
Американские генетики сделали 45-летнюю женщину моложе на 20 лет. После курса терапии все анализы этой особы тоже соответствовали новому возрасту.
Глава компании Элизабет Пэрриш решила доказать обществу, что научные достижения способны изменить организм человека. Ученые давно выяснили взаимосвязь старения и смерти с сокращением теломер, после чего обновление невозможно на клеточном уровне.
Специалисты использовали метод, который раньше был использован для животных. В результате, американка стала выглядеть, как девушка, а в будущем технология станет доступной для любого человека. Потомки уже не будут спешить создавать семьи из-за возможностей долгожительства, но это может стать причиной отсутствия самореализации у многих лиц. Однако гении, способные делать новые открытия, смогут внести значимые перемены в жизни социума.