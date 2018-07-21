Американские генетики сделали 45-летнюю женщину моложе на 20 лет

Глава компании Элизабет Пэрриш решила доказать обществу, что научные достижения способны изменить организм человека. Ученые давно выяснили взаимосвязь старения и смерти с сокращением теломер, после чего обновление невозможно на клеточном уровне.Специалисты использовали метод, который раньше был использован для животных. В результате, американка стала выглядеть, как девушка, а в будущем технология станет доступной для любого человека. Потомки уже не будут спешить создавать семьи из-за возможностей долгожительства, но это может стать причиной отсутствия самореализации у многих лиц. Однако гении, способные делать новые открытия, смогут внести значимые перемены в жизни социума.