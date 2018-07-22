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Kensington представила функциональную док-станцию для планшета Microsoft Surface Pro

В скором времени на рынке должна появиться док-станция Kensington SD7000 Dual 4K Surface Pro Docking Station, которая одновременно выступает и подставкой для устройства. Как уже ясно из названия, она предназначена для планшета корпорации Microsoft.

Kensington представила функциональную док-станцию для планшета Microsoft Surface Pro


Новинка имеет специальные крепления, чтобы с их помощью устанавливать планшет под нужным углом. Помимо этого имеется отдельное магнитное крепления для устройства ввода Surface Pen. Благодаря наличию портов HDMI и DisplayPort у пользователя будет возможность подключать дисплеи с разрешением до 3840 × 2160 пикселей.

Также Kensington SD7000 Dual 4K Surface Pro Docking Station обладает портами USB 3.0, которые пригодятся для подключения периферийных устройств. Кроме этого стоит выделить разъемы USB Type-C, 3,5 мм, а также интерфейс Ethernet. Еще стоит отметить наличие возможности фоновой подзарядки устройства из-за подключения док-станции к электросети.

Стоимость такого гаджета составляет 300 долларов.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30
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