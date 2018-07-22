Агрессивные медузы львиная грива нападают на жителей ирландской провинции Ольстер

Раньше ученые не замечали случаев нападения огромных особей на людей, но сейчас ситуация изменилась. Даже маленькая медуза может стать виновницей сильной боли после того, как ужалит пловца. Кроме того, щупальца обитых львиных грив могут сохранять такие инстинкты 4 дня.Специалисты советуют после нежелательного контакта обработать кожу уксусом. Это поможет человеку снять боль и защитить организм от проникновения инфекции, а дальше нужно прогреть поврежденный участок.