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В Роскосмос начали ресурсные испытания научно-энергетического модуля НЭМ для МКС

Появилась информация о том, что представители Роскосмос начали ресурсные испытания научно-энергетического модуля НЭМ, который войдет в состав российского сегмента МКС. Согласно проекту, он должен войти в состав станции через 3-4 года и обеспечить российских космонавтов электрической энергией и необходимой научной базой.

В Роскосмос начали ресурсные испытания научно-энергетического модуля НЭМ для МКС


До этого инженеры испытывали систему НЭМ на прочность. Теперь же специалистам требуется проверить модуль на соответствие данным технической документации. В целом модуль должен прослужить российским космонавтам на орбите около 15 лет.

В ходе данного этапа исследований планируется провести симуляцию различных нагрузок, которым может подвергнуться конструкции в момент стыковки, расстыковки и т.д. Отмечается, что особого внимания требуют солнечные панели, кронштейн для крепления космонавтов при работе в космосе, а также зона стыковочного устройства.

Помимо этого планируется провести имитацию избыточного давления, чтобы исследовать уровень устойчивости модуля к сквозным трещинам.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
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