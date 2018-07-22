В Роскосмос начали ресурсные испытания научно-энергетического модуля НЭМ для МКС

До этого инженеры испытывали систему НЭМ на прочность. Теперь же специалистам требуется проверить модуль на соответствие данным технической документации. В целом модуль должен прослужить российским космонавтам на орбите около 15 лет.В ходе данного этапа исследований планируется провести симуляцию различных нагрузок, которым может подвергнуться конструкции в момент стыковки, расстыковки и т.д. Отмечается, что особого внимания требуют солнечные панели, кронштейн для крепления космонавтов при работе в космосе, а также зона стыковочного устройства.Помимо этого планируется провести имитацию избыточного давления, чтобы исследовать уровень устойчивости модуля к сквозным трещинам.